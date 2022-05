A „Száguldó Cirkusz” ezen a hétvégén az ikonikus monacói versenypályára érkezik. Az évek során számos nagyszerű pillanat szemtanúi lehettek itt a nézők, de talán ezek közül is kiemelkedik az, amikor tíz évvel ezelőtt Michael Schumacher megmutatta, még mindig fűti a győzelem utáni vágy.



A hétszeres világbajnokot a sportág egyik legnagyobb alakjaként tartják számon. Schumacher a pályafutása során számos hihetetlen pillanattal örvendeztette meg a rajongókat. Legnagyobb sikereit a Ferrarival érte el, mielőtt 2006-ban úgy döntött, visszavonul. A német karrierje itt azonban még nem ért véget, hiszen 2010-ben a Mercedesszel visszatért a sorozatba, és további három szezonig versenyzett.



Bár a visszatérését követően Schumachernek már nem sikerült újabb világbajnoki címet, vagy futamgyőzelmet szereznie, még ebben a korszakában is volt néhány varázslatos pillanata. Egyik legemlékezetesebb ezek közül az volt, amikor a hétszeres világbajnok, tíz évvel ezelőtt, 2012-ben a Monacói Nagydíj időmérő edzésén a leggyorsabb időt futotta. Michael az egyik kezével a korlátokat súroló beállításokat végzett, míg másikkal kormányzott, és olyan lelkesedéssel támadta Monacót, mint ahogy tette azt legjobb éveiben.

Schumacher masters qualifying at the 2012 Monaco GP - what a lap this was, to take what should have been pole position. #F1 #KeepFightingMichael #MonacoGP pic.twitter.com/0cbq6io8wB