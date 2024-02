Péntek reggel nyitotta meg kapuit a bécsi METAStadtban a Formula1 hivatalos utazó kiállítása. A kezdeményezés viszonylag új, hiszen tavaly - nyártól-őszig - előszőr Madridban volt látható a kiállítás, mely mostantól június közepéig Bécsben tekinthető meg, hogy majd ismét egy új helyszínre utazzon.

A média munkatársainak és meghívott vendégeknek egy rövid hivatalos megnyitót szerveztek, a 3000 négyzetméteren 7 teremben kiállított anyagról. A kiállítás ötlete már 2019- ben felmerült, azonban a koronavírus járvány miatt csúszott a megvalósítás. Tim Harvey-től az utazó kiállítás kurátorától megtudtuk, hogy a Forma1-es csapatok többsége partner volt és ez is kellett ahhoz, hogy létrejöjjön a tárlat. A tárgyak, alkatrészek, eszközök többsége, ugyanis a hivatalos csapatoktól érkezett, továbbá egyéni gyűjtők tárgyai is részét képezik a kiállításnak. Nézői szempontból tehát nem mellékes a tény, hogy a kiállított tárgyak (szinte) mind eredetiek – nem utángyártottak, nem átfestettek -, minden amit látunk teljes mértékben valódi és hiteles.

Ha már Ausztriában vagyunk, akkor rögtön a bejáratnál Niki Lauda képe és idézete fogad hatalmas méretben. A szerzővel össze is futok azonnal – a dán Peter Nygaard ő, aki egyébként a maga területén nagy kaliber az F1-világban, – a versenypályáról már ismerjük egymást. Hatalmas egyéniség, ő már akkor rég ott volt a futamokon fotósként, amikor én még a világon sem voltam. Közelít a 700. Grand Prix részvételhez fotósként, elképesztő karrier 35 év alatt, nem véletlen, hogy az évtizedeket, az F1 történelmet átfogó fotós és gyűjtői munkássága tökéletes és hiánytalan alapja a kiállítás képi anyagának, arculatának.

Kinek szól a kiállítás? Szó szerint mindenkinek! Aki még, egyetlen versenyt sem látott a televízióban, de érdeklődik az autók-autóversenyzés iránt, az is rengeteg információhoz jut, lát tárgyakat, alkatrészeket, kap ismeretanyagot. Aki pedig követi a sportágat, az is testközelből és kellő részleteiben láthatja mindazokat az autókat alkotó elemeket, amelyeket a lelátóról 50 -100 méter távolságból lehetetlen megfigyelni-megérteni.

Ugyan létezik rengeteg fotó és videó az interneten, de ez az összerendezett anyag „fizikai valójában” így, bizony üt! Ezért érdemes mindenképpen személyesen megnézni azt.

A bejáratnál azonnal megkapjuk az audioguide-készüléket, működése nem bonyolult. Nyilván hasznos azoknak, akik a német vagy az angol nyelvű magyarázattal nézik végig az anyagot, miközben a készülék a kiállítótér tévé készülékein végtelenítetten futó pár perces filmanyagok hangjára is rácsatlakoztatható. Érzésem szerint túl sok plusz, vagy alaposabb információt nem ad a tárgyakhoz kiírt információk mellé.

Az előző tárlathoz képest valamelyest meg kellett hogy változtassák a szervezők a kiállítás kialakítását, de ez pozitívumként értékelhető, ugyanis az előző elrenezésből érkező három kiállított teljes versenyautó mellé (Maserati 250F, 1956., Ferrari F187/88C, 1988., AlphaTauri AT01, 2020.) csatlakozott az 1963 Ferrari 156B, amivel Lorenzo Bandini az 1964-es Osztrák nagydíjat megnyerte, az RB7, amivel Sebastian Vettel világbajnok lett 2011-ben, a csapat pedig konstruktőri bajnok és Verstappen 2021-es versenygépe is látható: az RB16B, amit (és az Abu Dhabiban ezzel az autóval megszerzett VB cím történetét) sem kell senkinek bemutatni.

Ezzel a hat autóval, amelyek közül az első három már rögtön az első teremben kap helyet a kiállítás ezen része teljesértékűnek mondható. Bár, a 90-es évek végéről, vagy a 2000-res évek elejéről még jöhetett volna versenygép, már csak azért is, hogy a jelenlévők a méreteket és az akkori aero-kialakításokat össze tudják hasonlítani a valóságban.

Az első teremben végig olvasható röviden, évtizedenkénti bontásban az F1 története néhány rövid videó kíséretében. A második teremben beöltöztetett versenyzőket láthatunk, az adott F1-korszaknak megfelelő ruhában és bukósisakban, illetve Lewis Hamilton gokartjától, Max Verstappen első „F1-es jogosítványáig” több apró érdekességet. A terem látványos része a bukósisakokból kirakott fal, amelyen a kezdetektől napjainkig nézhetjük végig, mi több csodálhatjuk meg a fejvédő átváltozását és a versenyzők megjelenését.

Van interaktív játék is, megnézhetjük, hogy a saját szempontrendszerünk és megítélésünk szerint szerint, ki lenne a legjobb F1-es versenyző.

Ahogy tovább haladunk elénk tárul egy mellszobor-gyűjtemény is. Láthatóan az érdeklődőket nem nagyon köti le az installáció. Talán nem feltétlenül azért, mert élő embernek nem nagyon szokás szobrot állítani… a látvány furcsa és akár egyedinek is mondható, de ha már a világbajnokok mellszobrait sorakoztatták fel, akkor Vettel a 4 címével mindenképpen hiányolható, egyszóval, a logikát nehéz fellelni az összeállításban. Inkább 1-1 versenyzőről élethű és méreteiben is megegyező viaszszobrot képzeltem volna el, mint amilyen Hamiltonról készült a híres viaszszobor múzeumban.

A következő teremben visszalépünk az időben, a 70-80-90-es évekbe, és megértjük azt, hogy az akkori autókat miért hívták koporsónak.

Rengeteg légterelő elemet, motorelemet és apróságot nézhetünk végig ebből a korszakból. Itt látható a 2011-es és 1963-as autó is, úgy elhelyezve, hogy körbe lehessen sétálni azokat. Erőssége itt a kiállítási anyagnak az a virtuális grafika, amely elmagyarázza a jelenlegi hibrid motorok működését. Ez lényeges a jelenlegi autót működésének megértése szempontjából. A következő terem egy gyári műhely benyomását kelti, a legpozitívabb értelemben. Középen Verstappen bajnok-autója, körben a kiállítási tematika pedig a biztonság köré épül. Megnézhetjük milyen rendszerek védik a versenyzőt, egyesével és részletesen is bemutatja az anyag az összeset, illetve szélcsatornás modelleket is láthatunk itt.

És következik a csúcspont: Grosjean balesetet szenvedett autójának maradványa.

A megvalósítás tökéletes. A sötét teremben a megvilágított roncs, a háttérben pedig a baleset felvételei. Tényleg áthatja az embert az az érzés, hogy ezt hogyan élhette túl. Ezt követően még láthatunk egy, az osztrák pályának és a közismert osztrákoknak létrehozott kis termet, ez természetesen a hazai közönségnek szánt – és elsősorban általuk is értékelt – extra kuriózum.

Aztán egy körpanoráma-vetítéses teremben egy párperces videó a műfajra jellemzően zseniális módon a térben körbehelyezett vásznakra vetítetten hatásos; vagyis, hát, igazán hatásos akkor lenne ha a terem közepén nem éktelenkedne egy oszlop… A spanyolországi kiállításon ennek a kiállítási elemnek sikerült egy olyan helyszínt találni, amelyet nem tört meg semmilyen belsőépítészeti elem, itt, így ez egy teljes öngól lett, sajnos.

Szurkolói szemmel nézve a kiállítás összességében hozza azt amit előzetesen várhatunk tőle, azonban sok tekintetben még részletgazdagabb is lehetett volna, néhány, hozzáférhető, ámde érdekes, akár interaktív további kiállított élményelemek beépítésével.

Gondolok például egy Safety Car bemutatására (amelybe akár a gyerekek beülhettek volna egy fotó erejéig), vagy egy klasszikus gumifal darabra a 80-as évekből, és mellé pedig egy TechPro fal darab elhelyezve. A versenygumikról is kevés szó esik, pedig a versenyeknek és stratégiáknak fontos eleme a gumiválasztás és gumihasználat, amint akár sportbírói zászlókkal is lehetne gyerekeknek (és akár felnőtteknek) is fotózkodni.

Összességében a kiállítás megéri az árát. Hétvégén és ünnepnapokon drágább a belépőjegy, és a több kis tételt összeadva az alap jegyár fejenként 30-40 euro között mozog, ha előzetesen időpontra foglalunk.

Látogatóbarát és kényelmes, hogy bár a belépés időponthoz kötött, bent korlátlan időt lehet eltölteni. Ételt és italt a kiállítótérbe bevinni nem lehet, a csomagunkat térítés ellenében adhatjuk megőrzőbe.

Parkolni a kiállítás közvetlen közelében korlátozottan lehet, a parkolójegy további 10 euróba kerül.

Jegyeket elővételben a LINKEN lehet megvásárolni, a kiállítás június 16-ig tekinthető meg.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365.hu