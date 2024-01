Az FIA ragaszkodott hozzá, hogy az új F1-es erőforrás technológiájának jövőbeli irányát az utcai autókéhoz és autóiparhoz igazítsák.

A sportág jelenlegi erőforrás-specifikációi 2014 óta vannak érvényben, akkor váltottak a jelenleg is használt V6-os turbó-hibrid motorokra, ami egy bonyolult és költséges vállalkozás, amely megpróbálja segíteni az F1 technológiájának a jövőbe való áthelyezését.

A 2026-ra vonatkozó új szabályozások továbbfejlesztik ezeket a hajtóműveket az MGU-H eltávolításával és a belső égésű motor mellett termelt elektromos energia mértékének további növelésével, amely olyan lépés, ami olyan gyártók sportágba való csatlakozását eredményezte, mint az Audi debütálása, a Honda visszatérése, valamint egy új csapat a Cadillac érkezése.

Here are some reported details for the 2026 Formula 1 cars, with the new regulations:



Gearboxes will have 6 gears instead of 8.



The cars will have to use 30kg of fuel only to generate electric power.



The wheelbase will be shortened by 30 cm.#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/CY0GnxugmO