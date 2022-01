A korábban a BMW autósport divízióját vezető Mike Krack lett az Aston Martin Forma-1-es istálló új csapatfőnöke.

A szakembernek a BMW-n keresztül van már F1-es tapasztalata abból az időszakból, amikor a bajor autógyár a Sauber partnere volt az elitkategóriában. Az Aston Martin a múlt héten vált meg az eddigi csapatfőnöktől, Otmar Szafnauertől, aki 12 évig vezette az istállót. A Lawrence Stroll kanadai milliárdos üzletember tulajdonában álló istálló pénteken azt is bejelentette, hogy az idei versenyautóját február 10-én mutatja be egy online prezentáció keretében.

Aston Martin Cognizant Formula One™ Team is delighted to announce that Mike Krack has been appointed as Team Principal.



