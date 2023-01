Az ausztrál pilóta, Oscar Piastri viharos körülmények között került a McLarennél Daniel Ricciardo helyére.

A hullámok folyamatosan csendesednek körülötte, mostanra pedig már nincs más hátra, mint hogy készüljön a 2023-as idényére.

Mint minden újoncnak, neki is át kell esnie az ilyenkor szokásos feladatokon, mint például az autó utószezoni tesztelése, az ülés felszerelése és beállítása, illetve a rajtszámválasztás.

2014 óta a pilótáknak lehetőségük van 1 és 99 között saját maguknak megválasztani a számukat, amit most Piastri is megtett.

A fiatal versenyző a 81-est választotta, majd el is magyarázta, miért.

„A 81-es volt a számom a gokartpályafutásom során.”

„Amikor az első versenyem előtt álltam, elmentem a gokartboltba, ahol azonban csak az 1-es számból volt raktáron, így 11-es lett a számom. Egy későbbi versenyen azonban változtatnom kellett, mert ez már foglalt volt. Ekkor lett a 81, nem tudom miért, de így lett. Tessék…”

Sok pilóta beszélt már arról, hogy a gokartkarrierje befolyásolta a számválasztásban. Ennek köszönhetően lett Lewis Hamiltoné a 44-es, Alonsóé a 14-es, vagy Russellé a 63-as.

Looks like Piastri will run 81 next year based on that hashtag #F1 https://t.co/UdZwJ2FQOr