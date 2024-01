Az elmúlt hetekben sok szó esett a Red Bull sikertelen töréstesztjéről.

Pedig ez egyáltalán nem kell, hogy rossz hír legyen a Milton Keynes-i csapat számára. Sőt, ez akár egy nagyon jó jel is lehet az új szezon kezdete előtt.

Mi is pontosan az a törésteszt? Annak érdekében, hogy a Forma-1-ben a biztonsági előírások magas szinten maradjanak, a csapatoknak minden évben töréstesztnek kell alávetniük a futóművüket.

Ha egy csapat megbukik a teszten, az alváz nem vehet részt a versenyeken. A futóműveket mind a frontális, mind a hátulról érkező, valamint az oldalról történő ütközés biztonsága szempontjából is letesztelik. A sebesség általában 36 és 54 km/h között van.

Ezek a sebességek adják a legpontosabb eredményeket, amikor arról van szó, hogy a futómű hogyan nyeli el az ütközést.



Red Bull’s RB19 was clearly the class of the #F1 field in 2023, with the team finding numerous ways to build on its earlier success under the new regulations.



The full analysis is here https://t.co/sZ1FFdrhq9