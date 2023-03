Max Verstappen édesapját, Jos Verstappent erősen kritizálták a Forma-1 rajongói a Szaúdi Nagydíjon tanúsított viselkedése miatt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Fomra-1 2023-as szezonjának második futamán ismét elégedettek lehettek a Red Bull tagjai. Míg az élről rajtoló Sergio Pérez megnyerte a Szaúdi Nagydíjat, addig a világbajnoki címvédő, Max Verstappen a 15. helyről egészen a dobogó második fokáig menetelt.



A forgatókönyvet elnézve a Red Bullnál mindenkinek maradéktalanul örülnie kellett volna, ám akadt valaki a csapatnál, akit nagyon nem nyűgözött le Pérez sikere. Ő nem más volt, mint Jos Verstappen. Max édesapja még csak el sem mosolyodott a mexikói sikere láttán.

Az egykori pilóta reakciója sokaknak feltűnt. Többen pedig a közösségi médiában adtak hangot az ezzel kapcsolatos nemtetszésüknek.

