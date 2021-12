Az egyesült államokbeli Haas istállónál versenyző Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia lesz jövőre a Ferrari Forma-1-es csapatának egyik teszt- és tartalékpilótája.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke arról számolt be, hogy az elektromos Formula E versenysorozatba átigazoló Antonio Giovinazzi lesz 2022-ben az első számú tartalékuk, de azon a 11 versenyhétvégén, amely egy időpontban van a Formula E futamokkal, Schumacher áll majd készenlétben.

"Amikor Antonio ott tud lenni velünk a pályán, akkor ő a tartalékversenyzőnk, és szükség esetén rendelkezésére áll a partnercsapatainknak, tehát a Haasnak és az Alfa Romeónak is" - nyilatkozta Binotto, és hozzátette: "a további 11 hétvégén Mick Schumacher lesz a tartalékunk".



A 28 éves Giovinazzi az idén még az Alfa Romeónál versenyzett az F1-ben, ott azonban nem hosszabbítottak vele. A 22 esztendős Schumacher a Haasnál mutatkozott be a 2021-es szezonban, és hosszabbítottak is vele a jövő évre.

A Ferrari versenyautóit a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz Jr. vezette az idén, és jövőre is ők kapnak lehetőséget. A maranellói istálló a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét a harmadik helyen zárta, ami jelentős előrelépés volt a 2020-as hatodik pozícióhoz képest.

