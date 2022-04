A Haas Forma 1-es pilótája, azt nyilatkozta, hogy jobban érzi magát, hogy új csapattársa van a dán Kevin Magnussen személyében.

A német pilóta második szezonját kezdte volna az orosz Nikita Mazepinnel, azonban az ukrajnai események miatt a Haas menesztette versenyzőjét.

Az amerikai csapat így a tartalékpilótát Kevin Magnussent hívta be akit Schumacher jobban el tud fogadni.

„Kevin nagyon régóta versenyez” – nyilatkozta a hétszeres világbajnok fia, Mick Schumacher.

