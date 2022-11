Marc Surer szerint Mick Schumacher az egyetlen jelölt, ha az Audi német pilótát szeretne a rajtrácsra az első Forma-1-es szezonjában, 2026-ban. Ám ez felveti a kérdést, hogy mihez kezd a német a következő három évben, hiszen jelenleg még a Haas ülése sem garantált számára a következő szezonra.

Schumacher szerződése az idei év végén lejár a Haasnál, és a csapatfőnök, Günther Steiner közölte, hogy nem volt túlságosan elragadtatva a 23 éves versenyző teljesítményétől. 41 futamból mindössze két top 10-es eredményt ért el, és ő az egyetlen pilóta, aki a nyári szünet óta egyetlen pont nélkül áll. Bár a Haas azt mondta, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjig adnak neki időt, hogy megmutassa, képes pontot szerezni, a Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko úgy véli, a csapat már meghozta a döntést, hogy Nico Hulkenberggel pótolja őt.

Mivel a következő szezonra már nincs más szabad hely, Schumacher - ha Markónak igaza van - távozik a Forma-1-ből. A későbbiekben azonban találhat mentőövet az Audinál, amely állítólag német pilótát szeretne az autóba ültetni, amikor 2026-ban a rajtrácsra lép. De 2026 még messze van.

„Jelenleg nem sok német pilóta elérhető. Igazából Mick Schumacher az egyetlen ideális jelölt. Ő már két évet teljesített a Forma-1-ben, szóval szerintem reménykedhet. A probléma az addig eltelt évek, hol lesz addig?” – idézi a Motorsport-total.com a korábbi F1-es versenyzőt, Surert, aki a Formel1.de Youtube-csatornának nyilatkozott.

Az Audi érkezése túl késő lehet Schumacher megmentéséhez. Bár Steiner többször is elmondta, hogy a lehető legtöbb időt akarja adni neki, hogy megmutassa a csapatnak, mire képes, nem sokkal Mexikó után, ahol Schumacher a P16. helyen végzett, olyan pletykák kezdtek el keringeni, amelyek szerint már megszületett a döntés. Ha Schumacher valóban elveszíti a helyét, és 2023-ban be kell érnie egy tartalékversenyzői szereppel, akkor már csak a következő szezon marad csak számára, mint új esély. De ez is egy nehéz feladat lenne, hacsak valaki nem vall teljes kudarcot, mert az idei szezon öt legjobb csapata valószínűleg a 2023-as versenyzőikkel folytatja 2024-ben is. Sőt, Lewis Hamiltont leszámítva mindegyik versenyzőnek 2024-ig szerződése van.

Mivel a lehetőségei már így is fogyatkoznak, Schumacher legjobb esélye a 2024-es Ferrari-kapcsolat az Alfa Romeóval, de még ez is bizonytalan, mivel az Alfa Romeo a következő szezon végén elválik a Saubertől, és a csapat még nem erősítette meg, hogy maradnak-e a Ferrari-motoroknál. Schumacher nem engedhet meg magának egy második szezont tartalékversenyzőként, az a visszatérési esélyei végét jelentené. Végül is, miért akarna az Audi egy olyan pilótát, akinek senki más nem akar esélyt adni?

Borítókép: Mario Renzi – Forma 1/Formula 1 a Getty Images