Mick Schumacher úgy véli, hogy az Osztrák Nagydíjon történt Lewis Hamilton elleni csata értékes lecke volt számára, amiből rengeteget tanulhat.

A Brit Nagydíjon Max Verstappen ellen csatázott, ahol Schumacher emgszerezte első F1-es pontjait, a Haas pilótája Ausztriában már Hamilton ellen harcolhatott. A sprintfutamon több körön védekezett Schumacher Hamilton ellen, ezt a csatát azonban az utolsó előtti körben elveszítette. Egy nappal később jött a második menet, ezúttal Schumacher még keményebb volt.

„A legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy mindenki ember, és mindenki követ el hibákat. Mindenki nyomás alatt van, és néha eljut arra a pontra, amikor hibázik. Szóval fontos, hogy ez tudasítsam magamban, és ne féljek harcolni bárki is az ellenfelem” – mondta Schumacher a planetf1.com szerint.

Hamilton Schumacher



