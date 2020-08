Úgy tűnik, Mick Schumacher már az idei szezon végén kormány mögé ülhet, az Alfa Romeo tesztpilótájaként.



Michael Schumacher fia berobbant az autóversenyzés világába, majd úgy tűnt lendülete kissé megfogyott. Most Frederic Vasseur cáfolt rá erre, hiszen kijelentette Mick idén valójában nagyon jól teljesít a Forma-2-ben.



„Úgy gondolom, hogy a sorozat szintje nagyon magas ebben a szezonban” – mondta az Alfa Romeo főnöke.

„Mindig van legalább 5-6 versenyző, aki nyerni tud, úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb bajnokság” – tette hozzá.



Vasseur Svhumacherrel kapcsolatban is mondott néhány információt.



„Szerintem még a szezon vége előtt lehetősége lesz egy Forma-1-es autót kipróbálnia” – mondta a Sky Deutschlandnak.



Hamarosan egy másik autóban láthatjuk Mick Shumachert?



Fotó: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

„Még 6 verseny hátra van, és ő is nagyon vágyik a világbajnoki címre. Meglátjuk.”



Más pletykák szerint az Alfa Romeo és a Haas a Ferrari akadémia másik két versenyzőjét, Robert Schwartzmant és Vallum Ilott-ot nézte ki a pozícióra.

Gunther Steiner elmondta, hogy hamarosan konzultál a Haas tulajdonosával a 2021-es keretet illetően.



„Jelenleg több opció is terítéken van. Az is lehet, hogy megőrizzük a két pilótánkat, de az is előfordulhat, hog két újoncot veszünk fel."



Forrás:grandpx.news

Borítókép: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images