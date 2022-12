Mick Schumacher 2023-ban a Mercedesnél folytatja, ahol a tartalékpilóta szerepét tölti majd be.



A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia 2019-ben csatlakozott a Ferrari akadémiájához, majd az elmúlt két szezont az olasz istálló testvércsapatánál a Haasnal töltötte. A németnek ebben az évadban sikerült megszereznie pályafutása első pontjait, ám csapattársa, Kevin Magnussen jóval meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, így az istálló végül nem hosszabbított Schumacherrel.



A pilóta sorsa egészen eddig bizonytalan volt. December 15-én először a Ferrari jelentette be, hogy megválik Schumachertől, majd alig egy órával később a Mercedes tette közzé, hogy a német csatlakozik hozzájuk és ő lesz a csapat tartalékpilótája.









A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a szezonzárót követően elismerően nyilatkozott a fiatal versenyzőről.



„Mick mindig is közel állt a szívünkhöz Michael vagy az egész Schumacher család miatt. Ő egy intelligens, jól nevelt fiatalember. Nagyon sikeres volt a junior szériákban. Szerintem megérdemel egy helyet, és most meg kell néznünk, tehetünk-e érte valamit” – mondta.

