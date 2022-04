Kevin Magnussen, a Forma-1-es Haas istálló dán versenyzője szerint csapattársa, Mick Schumacher pontosan olyan mentalitású pilóta, mint édesapja, a hétszeres világbajnok Michael volt.

"Nagyon aprólékos, akárcsak Michael. Lenyűgöző látni, ahogyan minden apró részletre figyel hétvégéről hétvégére" - dicsérte a 23 éves Mick Schumachert Magnussen a Sport Bild című német sportnapilap szerdai számában, és kitért arra is, hogy azok, akik úgy vélik, csapattársa csak a vezetékneve miatt szerepel a Forma-1-ben, nagyot tévednek.

"Csúcskategóriás autóversenyző, aki sikeresen ellenállt annak a nyomásnak, amit a Schumacher név jelent a Forma-1-ben" - vélekedett a 29 esztendős dán pilóta, aki az Oroszország ukrajnai háborúja miatt menesztett Nyikita Mazepin helyére érkezett a Haashoz, és az első négy futamon 15 pontot gyűjtve az összetett 10. helyén áll.

"Mick hétről hétre egyre jobb lesz, már a szezon első futamain is szintet lépett, a közeljövőben pedig szerintem az első vb-pontjait is megszerzi" - nyilatkozta Magnussen, aki szerint bár "különböző egyéniségek" Schumacherrel, kölcsönösen tudnak egymástól tanulni.

A Forma-1-es vb a jövő hétvégén folytatódik a most debütáló Miami Nagydíjjal.

