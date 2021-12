Talán minden eddiginél kiélezetteb szezonzáró jön a Száguldó Cirkuszban, Lewis Hamilton és Max Verstappen ugyanis azonos pontszámmal vág neki az utolsó futamnak. Az izgalmasra sikerült szezonról a WTCR-ben versenyző Michelisz Norbert írt remek összefoglalót, melyet most változtatások nélkül közlünk.

„Téged szakertőnek hívtak a stúdióba, nem pedig azért, hogy tövig nyald a seggét ennek a ... Hamiltonnak.”

Az a szép, hogy mások szerint meg Verstappen-szurkoló vagyok, de most legyen elég ez a kiragadott példa a hozzászólások közül, amelyek a Forma–1-es közvetítés miatt lettek nekem címezve az elmúlt időszakban. Többet csak azért nem idézek, mert soknak eléggé lehangoló volt a stílusa. Furcsa, de ezekben is látom a pozitívumot: végre van izgalom az F1-ben!

Én is voltam szurkoló

Ha belegondolok, hány éve vártunk arra, hogy legyen egy igazán kiélezett idény, amelyben két különböző márka két gladiátora a határokat feszegetve küzd a világbajnoki címért, akkor valahol érthető is, hogy ilyen indulatokat szülnek az izgalmak. Emlékszem még azokra az időkre, amikor nem voltam autóversenyző, de aktívan néztem a Forma–1-et, és tudom, mi játszódhat le egy elkötelezett szurkolóban. Azóta viszont, a saját pályafutásomon keresztül megtanultam, mennyire korlátozott információk alapján tud ítéletet hozni valaki, aki nem lát a színfalak mögé.

Valóban, szakértőnek hívnak a stúdióba, azért, hogy versenyzői szemmel elmondjam a véleményemet. Jellemző, hogy amikor Hamiltont dicsérem, akkor a Verstappen-drukkerek támadnak, amikor meg Verstappent-dicsérem, akkor a Hamilton-szurkolók szerint vagyok elfogult.

Pedig valójában arról van szó, hogy amikor Brazíliában Hamilton élete egyik legjobb versenyét futotta, akkor lettem volna nem objektív, ha ezért nem dicsérem meg. Amikor pedig Verstappen Szaúd-Arábiában lassabb autóval is hihetetlenül igyekezett, akkor lettem volna nem objektív, ha ezt a lehetetlent nem ismerő hozzáállását nem méltatom.

A legjobb F1-idény, amit láttam

Autóversenyzőként egy fontos, témába vágó dolgot megtanultam: a jobbat meg kell tanulni elismerni. Bízom benne, hogy a sportszerű szurkolás egy nap nagyobb divat lesz, mint Hamilton bőrszínén vagy Verstappen fizimiskáján élcelődni.

Ez ugyanis nem méltó. Nem méltó a Forma–1-hez és különösen nem méltó ehhez a hihetetlen idényhez.

Én az 1990-es évek eleje óta követem az F1-et, és azóta szerintem a mostani a legizgalmasabbb szezon. Nálam egyébként a korábbi „csúcsot” a 2007-es év jelentette.

De akkor térjünk rá arra, hogy valójában kinek szurkolok. Nem állíthatom, hogy Hamiltonnak és Verstappennek sem, mert az igazság az, hogy mindkettejüknek szorítok. Amit ebben az idényben ők ketten véghez visznek, az óriási ajándék mindenkinek, aki ezt láthatja.

Hasonlóak, mégis különbözőek

Valójában nagyon hasonló a két versenyző. Amikor felveszik a sisakot, mindketten érzelmektől mentes, megalkuvást nem tűrő, precíz gépekké válnak, akiknek csak a győzelem számít. Sok versenyző van, aki ilyennek akarja mutatni magát, de ez a képesség csak keveseknek természetes sajátjuk. A Forma–1-es világbajnoki cím megszerzéséhez ilyennek, sok esetben kíméletlennek kell lenni. Hamilton és Verstappen ebben a tekintetben ugyanolyanok.

A nagy különbség közöttük alighanem a korkülönbségből és az ebből fakadó, más-más tapasztalatszintből fakad. Hamilton hétszeres világbajnok, a mostani idény talán a tizedik neki, amelyben a végső győzelemért harcol, és megtanulta az összes pályán belüli és azon kívüli trükköt, amivel a maga javára tudja fordítani a kétes eseteket.

Hamilton ugyanolyan agresszív, ugyanúgy bármire hajlandó a sikerért, mint Verstappen, csak jobban el tudja rejteni ezt és hatékonyabban választja meg a csatáit. Sokszor úgy viselkedik, mint a ma született bárány, pedig – a hasonlatnál maradva – inkább egy báránybőrbe bújt farkas.

Verstappennek kevesebb tapasztalata van az ilyen kiélezett küzdelemben, személyiségénél fogva pedig kevésbé törekszik a simulékony hangnemre, ami bizonyos esetekben sebezhetővé teszi. Érzésem szerint idővel fel fogja ismerni, hogy nem minden csatába kell teljes elánnal beleállnia, ez pedig még félelmetesebb ellenféllé teheti.

Nem zárható ki a kilökés sem

A szezonzáró előtt mégis Verstappen van lélektani előnyben, hiszen a több futamgyőzelemnek köszönhetően neki a pontegyenlőség is bajnoki címet jelentene. Tehát elég csak ugyanúgy teljesítenie, mint Hamiltonnak. Ez nagy pluszt jelent.

Többen kérdezték tőlem, hogy számítok-e sportszerűtlen manőverre az utolsó versenyen. Mondjuk arra, hogy az egyik kilöki-e a másikat annak reményében, hogy adott esetben mindkettejük kiesése is neki kedvezne. Benne van a pakliban, de előre eltervezetten biztos nem fog ilyen történni. Egy pilóta sem dönti el az ilyesmit előre, olykor mégis megtörténik, az F1-ben is láttunk rá példákat.

Ezek a döntések tipikusan a pillanat hevében születnek, és bár nagyon könnyű elítélni az ilyen tetteket, én nem mernék vállalkozni erre, mert nagyon kevesen voltak hasonló helyzetben, amikor az autósport legjelentősebb címéért küzdenek, így kevesen is tudhatják, mi játszódik le ilyenkor az emberben.

Nem zárható ki, de szerintem nem lesz kilökéses botrány. Ha lesz is ütközés köztük, az inkább amiatt lehet, mert egyik sem hajlandó engedni a másiknak, nem pedig azért, mert szándékos sportszerűtlenséget követnek el.

Ne szóljon bele harmadik fél!

Teljesen kiszámíthatatlan az idényzáró. Ha megnézzük, hogy ebben az idényben az Abu-Dzabi pályához hasonló karakterisztikájú körökön mi történt, akkor minimális Mercedes-fölény várható, de ha a tavalyi, itteni versenyből indulunk ki, azt simán nyerte meg Verstappen a két Mercedes előtt.

Adott esetben kulcsszerepet kaphatnak a csapattársak is, láthattuk, hogy a jobb napjaikon Valtteri Bottas és Sergio Pérez is fel tud nőni a rivális márka toppilótájához, de a vasárnapi futamokon általában annyira domináns volt Hamilton és Verstappen, hogy érdemben köztük dőltek el az ütközetek. Azt szeretném, ha ez az idényzárón is így lenne, nem szólna bele a csatájukba harmadik fél, és szemtől szembe zárnák le a párharcot.

Egy biztos, ha borzasztóan unalmas lesz az év utolsó futama, ez az idény akkor is fantasztikus volt. Nem is tudom, hányszor mondtam el év közben, hogy ezt már nem lehet fokozni, aztán mégis rátettek még egy lapáttal. Várom, mit tartogat az utolsó felvonás.

Forrás: michelisz.hu

Borítókép: Twitter.com/Formula 1