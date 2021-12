Michael Schumacher családja egyedi üdvözlőlappal lepte kedvenc éttermének dolgozóit.



A Maranellóban található Montana étterem nagy népszerűségnek örvend a Forma-1-es versenyzők körében. Közülük is kiemelkednek a Ferrari pilótái, akik gyakran ellátogatnak a vendéglátóhelyre, sőt még akkor is visszajárnak, mikor már nem az istálló színeiben versenyeznek. A Montana volt a hétszeres világbajnok Michael Schumacher kedvenc helye is.



Éppen ezért Schumacher családja úgy gondolta, a karácsony közeledtével meglepi gyakori vendéglátóit. Az étterem tulajdonosainak Mick Schumacher odaadta az egyik sisakját és egy különleges üdvözlőkártyát is vitt mellé.

A karácsonyi képeslapon rajzos formában tűnnek fel a család tagjai. Mick egy 47-es rajtszámú autóval tűnik fel, míg testvére, az Eb-, és vb-győztes westernlovas Gina egy ló hátán látható, mellyen egy szánt húz. A szánkón Michael Schumacher integet télapóként, míg felesége, Corinna manónak öltözve látható.





A lap mellé átnyújtott sisakot Mick egy személyes üzenettel is ellátta.



“Rosella és Maurizio,mindent köszönünk. A ti tésztátok a legjobb a világon” - írta.

Borítókép: instagram.com/ristorantemontana