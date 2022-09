Mick Schumacher sorsa továbbra is bizonytalan.



Nemrég napvilágot láttak olyan hírek, miszerint a Ferrari nem hosszabbít a 2019 óta az akadémiáját erősítő Mick Schumacherrel. Ez egyben azt is jelentené, hogy a Haas-nak már nem kellene meghallgatnia az olasz istálló vezetőségét a döntéshozatala előtt. Ugyanakkor az RTL tudósítója, Felix Gorner szerint még nem biztos, hogy a Ferrari tényleg nem tart igényt a németre.

„2019 óta részese ennek a programnak. De még nem született döntés. Most új döntést kell hoznia a Ferrarinak, de ez még nem született meg” – jelentette ki, majd hozzátette, Mick Schumacher várhatóan a monzai versenyhétvége előtt ül majd le tárgyalni az alakulattal.



Egy másik német kiadvány, a Sport1 szerint a Haas pilótájának menedzsere, Sabine Kehm még nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre.



Olyanok is akadnak, akik szerint a 23 éves versenyző az elkövetkezendő években nem a Ferrari által támogatott csapatban versenyez majd. Köztük van az egykori pilóta, Timo Glock is, aki úgy véli, hogy Schumacher 2023-ra a Williamshez igazolhat.



„Micknek élnie kell azzal a lehetőséggel, amit kap. A Williams sokszor megmutatta, hogy ők egy olyan csapat, ami képes jól kiképezni a fiatal versenyzőket, hogy aztán megtegyék a következő lépést. Szóval szerintem ez jó lépés lenne számára” – mondta a Sky Deutschlandnak.



Mások úgy gondolják, a pilóta számára továbbra is a Haas-szal való hosszabbítás nyújt reményt a német számára.



„Az idény elején azt mondtam, hogy Micknek békét kell kötnie és örömet kell szereznie a Haasnak, mert ez lesz az egyetlen autó, amit jövőre kaphat. Bármennyire is szeretne a McLarennél vezetni, a McLarennek nincs szüksége fiatal versenyzőre, hacsak nem olyan rendkívüli, mint Piastri, Verstappen vagy Leclerc. Szóval remélem, hogy Mick Schumacher a Haasnál maradhat, különben nehéz lesz neki” – jelentette ki a korábbi versenyző, Christian Danner.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor