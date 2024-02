Lewis Hamilton február elején bejelentett 2025-ös Ferrarihoz való csatlakozása megdöbbentette az egész F1-es világot, amely egy rövid másodpercre hirtelen megállt.

A bejelentés óta eltelt néhány hét, a por pedig még csak éppen, hogy leülepedett.

Senki sem gondolta, hogy Hamilton valaha is elhagyja a Mercedest, különösen azután, hogy tavaly augusztusban kétéves hosszabbítást írt alá, azonban a szerződésben szereplő kilépési záradék lehetővé tette számára, hogy többéves szerződést kössön a Ferrarival, ahol Charles Leclerc lesz jövőre a csapattársa.

Egy ilyen mértékű versenyzőváltás nem történik meg egykönnyen, a Sky F1 műsorvezetője, Simon Lazenby már elkezdte mérlegelni Hamilton hihetetlen lépésének „visszhangját".

Az első kérdés, hogy mit jelent Hamilton érkezése Leclerc számára?

Amióta 2019-ben a Saubertől a Ferrarihoz került, a monacói a maranellói alakulat „aranyifjaként" és „de facto vezetőjeként” tekintettek rá, mióta Sebastian Vettel a 2020-as szezon végén távozott az olaszoktól.

Tekintettel arra, hogy Hamilton hétszeres világbajnok és statisztikailag minden idők legeredményesebb F1-es versenyzője, így hogyan fogja Leclerc továbbra is vezetni a Ferrarit?

Lazenby elgondolkodik azon, hogy Hamilton érkezése nyomást gyakorol-e a 26 éves versenyzőre, és valójában nagy lehetőségként hat-e Sainz számára.

Sainz tudja, hogy jelenleg nincs helye 2025-re, és egy kiemelkedő idei szezonra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze a nagy helyek egyikét - a Red Bullnak és a Mercedesnek is van egy-egy szabad helye a jelenlegi állás szerint.

Ha már most elkezd nyomást gyakorolni Leclerc-re, akkor az lehet a legjobb esélye arra, hogy egy másik élcsapathoz kerüljön.

Lazenby szerint Hamilton távozása a Mercedestől egy jelentős pillanat George Russell számára is, akinek be kell bizonyítania, hogy 2024-ben is vezetheti már az Ezüstnyilakat, mivel ez hatással lesz arra, hogy Toto Wolff csapatfőnök kit szerződtet mellé új csapattársnak.



Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365