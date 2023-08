Az első versenyhétvégéken még Zak Brown, a McLaren ügyvezetője is elismerte: nem megfelelő formában kezdték az idei évet. Aztán megérkezett a mezőny Spielbergbe, ahol minden szem a McLaren autójára szegeződött, miután a wokingiak számos fejlesztéssel érkeztek Ausztriába.

A McLaren új oldalszekrényt, új motorborítást, új padlólemezt és módosított halo-t vetett be. A fejlesztések hatásosnak bizonyultak, Lando Norris Ausztriában már a második sorba kvalifikálta magát, és a vasárnapi futamot is az előkelő negyedik helyen zárta. Lando Norris révén a csapat azóta két versenyen is dobogót szerzett, ráadásul két egymástól eltérő karakterisztikájú pályán – Silverstone-ban és a Hungaroringen. Oscar Piastrinak sincs oka szégyenkezni, az ausztrál újonc a Belga Nagydíj sprintjén ért oda a második pozícióba. Kijelenthető tehát, hogy a McLaren formajavulása nem egyszeri eset volt, jelen állás szerint a szezon második felében is számolni kell velük. Az Andrea Stella vezette csapat jelenleg ötödik helyen áll a konstruktőri bajnokságban, 46 ponttal megelőzve az Alpine csapatát és 88 egységgel lemaradva a Ferrari mögött.

Miután a McLaren ötödikként fejezte be a tavalyi szezont, az előttük záró Red Bull, Ferrari, Mercedes és Alpine négyesnél több időt tölthetnek el a szélcsatornában, amely Andrea Stella csapatfőnök szerint kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából.

“Természetesen örülünk annak, hogy a nagy csapatoknál több időt tölthetünk el a szélcsatornában. Most különösen örülünk neki, hiszen úgy tűnik, hogy nagyon jó fejlesztési ötleteink vannak” – mondta Stella. “Ahogy korábban is mondtam, rengeteg időt eltölthet valaki a szélcsatornában, ám mit sem ér az egész megfelelő minőségű ötletek és fejlesztési koncepció nélkül.”

