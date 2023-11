A hétvégi Las Vegas-i Nagydíj lesz az 1100. világbajnoki futam a Forma-1 történelme során– írja a RacingNews365.

Viszont vannak, akik szerint a hétvégi Las Vegas-i futam nem az 1100. verseny lesz.

Ők ugyanis azt állítják, hogy ez csak az 1089. futam lesz, a hiányzó 11 futamot az 1950-1960 közötti rendhagyó Indianapolis 500-nak köszönhetik.

Indy csak azért került be a naptárba, hogy hivatalosan is világbajnokságnak hívhassák a „Száguldó Cirkuszt”, bár az Amerikában rendezett futam ritkán keltette fel az F1-es pilóták figyelmét, habár Alberto Ascari 1952-ben megpróbálkozott vele de sikertelenül.

Viszont pontokat érő versenyként megállják a helyüket, és így az F1 Las Vegasban ünnepli az 1100. világbajnoki futamát.

Az 1990-es Ausztrál Nagydíj volt az 500. futam, itt hangzott el Senna azóta legendássá vált idézete (If you no longer go for gap that exists, then you’re no longer a racing driver) miközben interjút adott Sir Jackie Stewartnak, aki nem mellesleg a 200. futam győztesének mondhatja magát, amit Monacoban nyert meg.

A 700. futam volt a Eddie Jordan csapatának utolsó győzelme a Forma-1-ben, méghozzá a kaotikussá és félbeszakítottá vált 2003-as Brazil Nagydíjon, míg a 800. verseny a 2008-as hírhedt Szingapúri Nagydíj volt, ahol sokak szerint Felipe Massa elbukta a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben.

Lewis Hamilton a 900-dik futam győztese, ami az ádáz szahíri csatájukról marad híres Nico Rosberggel, míg végül 2019-ben Kínában Hamilton lett az egyetlen pilóta, aki két mérföldkőnek számító futamot is meg tudott nyerni, mivel ő lett a Forma-1 1000-dik versenyének győztese is.

Most pedig következik Las Vegas és az 1100-dik verseny.

Borítókép: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images