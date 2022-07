Max Verstappen, a Red Bull címvédő holland versenyzője nyerte a vasárnapi a Forma-1-es Francia Nagydíjat.

A világbajnoki pontversenyben most is éllovas pilóta hetedik futamgyőzelmét aratta a szezonban, karrierje során a 27. versenyt nyerte meg.



Verstappent a Forma-1-es pályafutása 300. versenyén rajtoló hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) követte másodikként, míg a harmadik utóbbi csapat- és honfitársa, George Russell lett, aki a mexikói Sergio Pérezzel (Red Bull) vívott nagy csatákat a futam alatt. Utóbbi páros Carlos Sainzzal (Ferrari) egészült ki háromra, ám a spanyol kétszer járt a boxba kereket cserélni, másodjára a harmadik helyről ment ki, és csak az ötödikre tudott visszakapaszkodni.



A futam legnagyobb vesztese az élről rajtolt monacói Charles Leclerc (Ferrari) volt, aki a verseny harmadánál műszaki hiba miatt esett ki, miközben magabiztos előnnyel haladt az első helyen.



LAP 18/53



CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!



The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc