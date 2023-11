A magas hőmérséklet, a magas páratartalom és a katari pálya vonalvezetése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a futam rendesen megviselje a versenyzőket. Volt olyan, aki rosszullét miatt verseny közben kiállni kényszerült, míg mások a pályakorházban kötöttek ki a leintést követően.

A katari események még a legutóbbi versenyhétvégéken is témát szolgáltatott a versenyzők között. Lewis Hamilton, a Mercedes hétszeres világbajnoka így nyilatkozott: „Mivel nem csináltam végig a versenyt, nem éreztem azt a fájdalmat, amit a többiek átéltek. Malajziában sokkal melegebb volt korábban, tudom mit jelent négy kilót fogyni egy futam során. Ilyenkor arra is alig vagy képes, hogy két lábon megállj a versenyt követően. Azt gondolom, hogy ez egy extrém sport. A maratoni futók sem mondják azt egy verseny után, hogy rövidebbé kellene tenni a versenyt, ha elájulnak utána. Egy extrém sportban versenyzünk és nagyon magas fizetést kapunk érte. Amikor nem éreztem jól magam egy verseny után, az engem mindig arra sarkalt, hogy még keményebben edzek.”

“Amikor megláttam az időjárás előrejelzést a versenyhétvége előtt, nem vártam, hogy idejöjjünk. Egyszerűen csak túl meleg van, ennek nincs köze az edzettségi szinthez. Nagyon sok olyan srácnak problémája volt ma, akik talán nálam is fittebbek. Olyan, mintha egy szaunában lennél, este pedig ráadásul a páratartalom is felkúszik” – mondta Max Verstappen még a katari futamot követően.

Horváth Dániel kollégánk nemrég John Noonan személyi edzővel készített interjút, aki jelenleg a Mercedes utánpótlás programjában pallérozódó Frederik Vesti mellett dolgozik.

A versenyzők edzettségi állapotáról így nyilatkozott Noonan: „Laboratóriumi tesztek alapján tudjuk, hogy az elit versenyzők VO2max értéke meghaladja a 60 ml/kg/perc értéket. A megfelelő edzettségi szint nem csupán a versenyzés szempontjából fontos, hanem ahhoz is elengedhetetlen, hogy a gyakori utazásokkal, az edzésekkel és a folyamatosan változó körülményekkel is megbirkózzon a versenyző. A fizikai erőnlét nemcsak a pályán való jó teljesítmény, hanem a versenyzők életstílusa miatt is fontos.”

Pyry Salmelánál, Daniel Ricciardo jelenlegi trénerénél még korábban arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e olyan terület, melyre speciálisan fókuszálni kell a Forma-1-es versenyzők edzése közben.

„Nem gondolom, hogy lenne. Véleményem szerint a komplexitás az, ami igazán különlegessé teszi az autósportot. Rengeteg területen kell kiemelkedő képességgel bírnod. Például nem választjuk külön a nyak területét. Természetesen ez egy nagyon fontos része a játéknak, de nem mondanám azt, hogy a nyak a legfontosabb testrész. A legtöbbet kell kihoznod magadból és a maximumon kell teljesítened, amikor versenyzel. Nem edzünk éjjel-nappal, közel sem erről szól a dolog.”

És mennyire szigorú étrendet követnek a versenyzők?

„Ez leginkább attól függ, hogy mit tekintünk szigorú étrendnek. Alapvetően az evés, alvás, edzés ritmust követjük. Fontos, hogy néha lazítsunk egy kicsit, mert több mint húsz verseny van egy évben, így fontos, hogy néha időt töltsünk a barátainkkal és a családunkkal is. Amikor dolgozunk, akkor viszont nincs helye a kifogásoknak. Ha valaki profi sportoló és ezzel keresi a kenyerét, akkor saját felelőssége az, hogy mindig a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtsa. Néha azonban szükséges kikapcsolni és feltöltődni a mentális egészség ápolása érdekében” – folytatta Pyry Salmela.

Vajon meg lehet mondani, hogy mennyit számít a mentális felkészülés és mennyit a fizikai edzettség?

„Nehéz konkrét számokról beszélni. Korábban valaki azt mondta nekem, hogy 80-20 a mentális résznek, de személy szerint én nem értek ezzel egyet. Ha egy versenyzőnek nagyon magas szinten vannak a képességei, egy másik srác pedig elmarad tőle képességek terén, akkor a gyengébb képességű versenyző nagyobb mentális kihívással találja szemben magát. Tulajdonképpen minden interakció egy mentális játék a versenyzővel, a fizikai és mentális kihívásokkal pedig nap mint nap meg kell birkózni. A Forma-1-es versenyzők mindegyike kivételes sportember, hiszen egy kis hiba is sokkal többe kerül, mint bármely másik sportban. Ha tíz méterrel elvéted a féktávot, a gumifalban találod magad. Emellé jönnek például a marketing események, melyen egy versenyző sem lehet rossz passzban. Még ha nem is érzed túl jól magad, muszáj a legjobbadat nyújtanod. A mentális és a fizikai kihívás óriási, és itt jön képbe az általam alkalmazott filozófia. Mivel minden nap óriási elvárások vannak a versenyzőkkel szemben, az én feladatom a pszichológiai és a fiziológiai reziliencia megteremtése” – tette hozzá Salmela.

Fotó: Red Bull Content Pool, Haas F1 Team