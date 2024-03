Már egy ideje látni lehetett, és Bahreinben beigazolódtak a legrosszabb jóslatok: az Alpine válságban van, és jelenleg a legrosszabb teljesítményt nyújtó csapat a rajtrácson.



Az új autó bemutatása óta egyértelmű volt, hogy az évekkel ezelőtti nagy törekvéseiket (a TOP 3 közelébe kerülni) elfelejtették, és a pilóták is tudatában vannak annak, hogy az idei év nagyon kemény lesz az egész csapat számára.

Az első futamon a vártnál is rosszabb eredményt értek el, a kvalifikáción az utolsó két helyen végeztek, a versenyen pedig a 17. és a 18. helyen.

Mintha a francia csapat problémái nem lettek volna elegendők, hétfőn bejelentették, hogy a technikai igazgató, Matt Harman és az aerodinamikai vezető, Dirk de Beer lemondott. Ez tovább bonyolítja az Alpine dolgait, hiszen ők ketten nagyon fontos pozíciót töltöttek be az autó fejlesztésében.

