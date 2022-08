A Williams versenyzője eljátszott a gondolattal, hogy ő kiket ültetne az autóiba, ha lenne egy saját istállója.

Alexander Albon az idei szezonban egy év kihagyást követően ismét Forma 1-es autót vezethet, egyelőre pedig meghálálja a bizalmat a Williams felé. A brit-thai kettősállampolgár a Red Bull bűvköréből kiszakadva igazolt új csapatába.

Egy interjú során megkérdezték Albont, hogy ha csapatfőnök lehetne, melyik két pilótát választaná a jelenlegi mezőnyből, akiket az autóiba ültet.

„Ha nem kell figyelembe vennem a béreket, akkor az első természetesen Max Verstappen.” – mondta az AutoMotor und Sport-nak - „Ő elképesztően tehetséges, és vele bármi elérhető.”



„Gondolok a jövőre, így második pilótának is fiatalt választanék. A csapategység miatt a választásom Lando Norrisra esett. Ő remekül kijön Max-al. A másik opció George Russell lett volna, de ott lehetnének összetűzések.”

Albon az idei szezonban eddig 3 pontot szedett össze a Williamsnek, ami annak tükrében, hogy az erősorrend utolsó helyét foglalják el, nem is rossz eredmény. Legjobb futamát Miamiban futotta, ahol a 9. helyen ért célba. Ezen kívül még Ausztriában egy 10. hellyel szerzett pontot.

Alex Albon on Max Verstappen:



“I dare say he is the most gifted driver I have ever raced against. It is of course difficult to compare greats in the sport. Still, he lets the driving speak for itself.“ pic.twitter.com/C4Mq5amVIB