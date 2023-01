A Forma-1 hosszú évtizedek óta a motorsport csúcsa, amely számos autógyártó céget vonzott már be. De vajon melyik volt ezek közül a legsikeresebb?



A Száguldó Cirkusz 1950-ben indult, de konstruktőri világbajnoki címet csak 1958-ban adták át először. A kategóriában elsőként a Stirling Moss és Tony Brooks által fémjelzett Vanwall aratott győzelmet. Az azóta eltelt 6 évtizedben több mint 170 csapat szállt harcba a címért, de vannak közülük, akik sokkal nagyobb sikereket értek el, mint vetélytársaik.



A Givemesport most összeszedte a legsikeresebb csapatokat. A lap a rangsort a konstruktőri világbajnoki címek alapján állította fel, abban az esetben pedig, ha két csapat ugyanannyi címet szerzett a pilóták vb-címeit vette alapul. A további döntetleneket a futamgyőzelmek száma alapján rendezték sorba szerkesztők.



10. Benetton: 1 konstruktőri-, és 2 egyéni cím

A Vanwall, a BRM, a Matra és a Brawn GP is egy-egy konstruktori címet nyert, az utóbbi három csapat pedig egy-egy egyéni címet is magának tudhat. Hármójuk közül a Benetton aratta a legtöbb futamgyőzelmet, szám szerint 27-et.



9. Cooper: 2 konstruktőri-, és 2 egyéni cím

A Cooper 1959-ben és 1960-ban is úgy lett világbajnok a konstruktőrök között, hogy az adott évben a pilótájuk is az első helyen végzett a rangsorban. Stirling Moss, Jack Brabham, Bruce McLaren és John Surtees voltak a csapat legjelentősebb versenyzői akik 16 futamot nyertek meg abból a 129-ből, amin rajthoz állt a csapat.



8. Renault: 2 konstruktőri-, és 2 egyéni cím

A Renault a 2000-es évek elején felvásárolta a Benettont, így 2002-től már új néven szerepelt az egykori csapat. A Renault Fernando Alonso révén 2 egyéni és 2 konstruktőri világbajnoki címnek örülhetett. A spanyol 2005-ben megszakította Michael Schumacher csapatát, egy év múlva pedig megvédte a címét.



7. Brabham: 2 konstruktőri-, és 4 egyéni cím

A Brabhamnek a Renault-hoz hasonlóan két konstruktőri címe van, azonban a csapat pilótái összesen négyszer jutottak fel a csúcsra. A többszörös világbajnok Jack Brabham nevét viselő istálló, Graham Hillt és Niki Laudát is a soraiban tudhatta, a 70-es és 80-as években pedig nem más volt a tulajdonosa, mint Bernie Ecclestone.



6. Red Bull: 5 konstruktőri-, és 6 egyéni cím

A Red Bull a modern történelem egyik legdominánsabb csapata, amely hatalmas sikereket ért el a 2005-ös debütálása után. Az istálló 2010 és 2013 között négy bajnoki címet szerzett mind a konstruktőri, mind a versenyzői szinten. Sebastian Vettel négyszer bizonyult a legjobbnak, majd jött Max Verstappen, aki 2021-ben és 2022-ben is nyerni tudott, utóbbi évadban pedig csapata győzelméhez is hozzájárult.



5. Lotus: 7 konstruktőri-, és 6 egyéni cím

Bár már egy ideje nem láthattuk a rajtrácson, a Lotus a sorozat egyik ikonikus csapata, mely a 60-as és 70-es években érte el legnagyobb sikereit Jim Clark, Graham Hill és Mario Andretti révén.



4. Mercedes: 8 konstruktőri-, és 9 egyéni cím

A Mercedes az a csapat, amely egyértelműen dominálta a turbó-hibrid korszakot. 2014 és 2021 között az istálló sorozatban nyolcszor bizonyult a legjobbnak. Ez idő alatt 7 egyéni címnek is örülhettek, amihez hozzájön még 2 az 1950-es évekbe szerzett egyéni vb-cím.



3. McLaren: 8 konstruktőri-, és 12 egyéni cím

Bár a McLaren nem mostanában nyert világbajnoki címet, korábban számos sikert ért el. A csapatot olyan nevek képviselték, mint Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt és Mika Hakkinen.



2. Williams: 9 konstruktőri-, és 7 egyéni cím

A Williams egy másik olyan csapat, amely egy ideje nem érezhette a siker ízét, de fényéveikben kevesen tudták megállítani őket. Különösen a 90-es években értek el hatalmas sikereket, amikor Nigel Mansell, Damon Hill és Jacques Villeneuve képviselték az istállót.



1. Ferrari: 16 konstruktőri-, és 15 egyéni cím

A Forma1 legtovább fennmaradt és legikonikusabb csapata a legsikeresebb is egyben. Az első konstruktőri győzelmét 1961-ben aratta, a legutóbbit pedig 2008-ban. 1999 és 2004 között zsinórban hatszor volt a legjobb. Ráadásul sokáig őket erősítette a legendás Michael Schumacher is.

