Ahogyan arról mi is beszámoltunk, derült égből villámcsapásként jött a hír csütörtökön, hogy Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest és a Ferrari pilótája lesz.



A folyamat egészen az utolsó napig teljes titokban zajlott, még egy kósza pletyka sem merült fel, ami erre alapult volna.

De miért is dönthetett a távozás mellett a hétszeres világbajnok brit?

A Fastest Pitstop X-csatorna szerint kulcsfontosságú tényező volt, hogy Loic Serra, az autók teljesítményéért felelős részleg vezetője elhagyta az istállót.

Serra szintén a Ferrarihoz igazol, és csakúgy, mint Hamilton, 2025-ben veszi fel a munkát a maranellói istállónál.

Serra és Hamilton nagyon jó viszonyt ápolnak és hasonlóan gondolkoznak a versenyzésről, például mindketten hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a 2022-es autójuk kapcsán, amit végül igazolt is az idő.

| Loic Serra’s departure has played a key role in Hamilton’s decision.



Serra was the Head of Vehicle Performance at Mercedes before being poached by Ferrari for the 2025 season.



Both Serra and Hamilton were aligned with their concerns about the 2022-spec car.#F1 pic.twitter.com/62xXQfjpEA