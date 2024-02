Új korszak kezdődik a Forma-1-ben 2025. január 1-jén, amikor Lewis Hamilton tizenkét szezon után elhagyja a Mercedes csapatát és hivatalosan is a Ferrari versenyzőjeként kezdi meg az új esztendőt.

Míg a hétszeres világbajnok jövője, aki többéves szerződést kötött a Scuderiával, egyértelmű, addig utódja az Ezüstnyilaknál teljesen nyitott.

A Mercedes-főnök Toto Wolff, aki nemcsak csapatfőnök, hanem 33 százalékos részesedéssel társtulajdonosa is a versenycsapatnak, még nem nevezte ki Hamilton utódját. Az osztrák nem is érez nyomást a keresést illetően.

„Lewis a csapat jólétét tartotta szem előtt, amikor korán bejelentette döntését. Ez tervezési biztonságot ad nekünk, és lehetővé teszi, hogy felmérjük a piacot.”

Ha a Forma-1-es szakértő Christian Danner akarata érvényesül, akkor a Wolff körüli Mercedes-menedzsereknek minden csúcsjelöltet alaposan át kell vizsgálniuk.

„Minden nevet meg kell vitatni! Ennek csak arról kell szólnia, hogy egy versenyző erősítés-e vagy sem. Nem lehetnek jogi vagy pénzügyi akadályok. A kor is teljesen lényegtelen. Ugyanez vonatkozik a szerződésekre is. Ezért kell a Mercedesnek Max Verstappenre is gondolnia!"

Arra a kérdésre, hogy a háromszoros világbajnok Verstappen is opció-e, Wolff így válaszolt: „Mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb pilótakombinációval rendelkezzünk. Erről tárgyalásokat fogunk folytatni. Láthattuk Lewisszal, milyen gyorsan változhatnak a dolgok. Ugyanakkor természetesen tiszteletben tartjuk a meglévő szerződéseket."

Ez Verstappennel kapcsolatban is így van. A hollandot még 2028-ig köti a Red Bullhoz a szerződés. Wolff is tisztában van ezzel - ezért hagy nyitva egy hátsó ajtót: „A versenyzők mindig a leggyorsabb autóban akarnak ülni. Most rajtunk múlik, hogy ezt megteremtsük. Nem csak rövidtávon, hanem hosszabban is. Ez majd megnyitja a lehetőségeket.”

Tény: mielőtt Verstappen 2014-ben bekerült a Red Bull fejlesztési programjába, a Mercedes is meg akarta nyerni a kivételes tehetséget. A holland, a családja és a menedzsmentje végül a Red Bull mellett döntött, mert ott hamarabb kapott esélyt egy Forma-1-es pilótafülkére. 2015-ben a Red Bull testvércsapatánál, a Toro Rossónál debütált, majd az anyavállalathoz való átigazolása után az egyik legjobbá nőtte ki magát.

Hogy Verstappen elhagyná-e a Red Bullt, az kérdéses. A háromszoros világbajnok rendkívül lojálisnak tűnik - különösen nagy pártfogójához, Dr. Helmut Markóhoz, az energiaital-gyártó motorsportfőnökéhez. Danner: „Max nyilvánvalóan a lehető legjobb megoldás lenne, de a McLaren pilótái, Oscar Piastri és Lando Norris is top utódok lennének Lewis számára. Mindkettőjükben minden megvan ahhoz, hogy többszörös világbajnokok legyenek, ha megfelelő autóval rendelkeznek. Két év válság után a Mercedesnek most be kell bizonyítania, hogy még mindig képes a legjobb lenne.”

A probléma az Ezüstnyilak számára: Norris és Piastri is nemrég hosszabbította meg a szerződését. Míg az ausztrál 2026 végéig szóló új szerződést írt alá, addig Norris új kontraktusának futamideje ismeretlen. A brit előző megállapodása 2025-ig szólt. A Ferrari sztárja, Charles Leclerc, akinek Wolff már nyilvánosan is udvarolt, szintén nem elérhető, mivel nemrég hosszabbította meg a szerződését 2028-ig, és állítólag 2026-tól van kilépési záradéka. A többi pilóta többségénél egyszerűbb lenne a helyzet. A 20 szerződésből 14-nek az év végén jár le a szerződése. Carlos Sainz, aki a Ferrari pilótafülkéjét veszítette el Hamilton miatt, és a Williams pilótája, Alexander Albon is a pletykák szerint jelöltek.

Danner: „Hamilton távozása nyilvánvalóan fájni fog a Mercedesnek - de egyben lehetőség is lehet. Wolff szerencséje, hogy hónapokig tárgyalhatnak az utódról. George Russell személyében pedig már van egy olyan versenyzőjük, aki a vállán tudja cipelni a csapatot."

