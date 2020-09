Egy interjúban a szüleiről áradozott Lewis Hamilton, a Forma-1 hatszoros világbajnoka.

"Az édesanyám a legjobb barátom - mondta a 35 éves brit pilóta a Gala című magazinnak. - Mindig is az egyik legnagyobb támaszom volt. Annyira kedves és szívélyes."



Hamilton édesanyja, Carmen Larbalestier és édesapja, Anthony - aki sokáig a menedzsere is volt - elváltak, amikor a versenyző kétéves volt.



Apjával kapcsolatban a zenei nevelést emelte ki a pilóta.



"Ezen a területen Prince, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Bob Marley és James Brown a példaképeim. Korábban apámmal hallgattam a zenéjüket" - mesélte a Mercedes sztárja, hozzátéve, hogy maga is szeret komponálni.



"Gyerekorom óta a hobbim. Kezembe veszem gitárt vagy odaülök a zongorához és dalokat írok. Ez teljesen kikapcsol" - mondta.



Lewis Hamilton jelenleg is vezeti a pontversenyt, s ha idén is elhódítja a vb-címet, akkor utoléri a legendás, hétszeres világbajnok Michael Schumachert.

Kép: Lars Baron/Getty Images