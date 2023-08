Az AlphaTauri hivatalosan is megerősítette, hogy az Olasz Nagydíjon is Liam Lawson fogja helyettesíteni a csuklótörést szenvedett Daniel Ricciardót.



Az ausztrál a Holland Nagydíj második szabadedzésén törte el csuklóját, azóta pedig meg is műtötték, visszatérése pedig a felépülés ütemén múlik.

„Nagyon örülünk, hogy Dani műtéte jól sikerült és a felépülésén dolgozik. Amíg nem lesz teljesen fitt, megerősítjük, hogy Liam Lawson fog Yuki mellett vezetni. Liam jó munkát végzett a nehéz körülmények ellenére.”

