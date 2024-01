Az új F1-es szezon előtt megerősítették az AlphaTauri új csapatnevét.

A Red Bull testvércsapata csak a 2020-as szezon előtt változott át Toro Rossóról, de mivel az alakulat Franz Tost csapatfőnök visszavonulása után - akit Laurent Mekies és az új vezérigazgató, Peter Bayer váltott - egy új korszak hajnalán, az új név is napvilágot látott.

A hónapok óta tartó pletykák után a Red Bull most megerősítette a Visa-val kötött globális partnerséget, amelynek értelmében a vállalat logója mind a saját, mind a testvércsapat autóin megjelenik majd.

Az AlphaTauri új csapatneve, ahogyan az a múlt hét végén a közösségi médiában történt névváltoztatás után várható volt, Visa Cash App RB néven látott napvilágot - a Visa több mint 15 év óta az első jelentős sportszponzorációjának az eredményeként.

BREAKING: AlphaTauri have announced their new name: “Visa Cash App RB Formula 1 Team” #F1 pic.twitter.com/Bm6a1hncKK

„Ez egy úttörő partnerség és egy nagyszerű lehetőség a Visa márka számára, hogy a világ egyik leggyorsabban növekvő sportközösségét bevonja" - mondta Frank Cooper III, a Visa marketingigazgatója.

Bayer hozzátette: „Fantasztikus dolog felfedni az új arculatot és üdvözölni az új partnereket, ahogy a csapat Forma-1-es történetének következő szakaszába lépünk. Faenza a versenyzés új korszakába lép, hű maradva gyökereinkhez, mint a tehetségek melegágya, de most még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy az F1 legnagyobb díjaiért versenyezzünk.”

„Merész elképzelésünk van a csapat számára, amelyet én és a csapatfőnök, Laurent Mekies vezetünk, és rendkívül izgalmas, hogy olyan jövőorientált partnerek állnak mellettünk ezen az úton, mint a Visa és a Cash App." - mondta a csapatfőnök."

Az új név bejelentése mellett a 2024-es szezon első fontos dátumát is elárulták, amely során Yuki Tsunoda és Daniel Ricciardo először mutatkozik be az új csapat színeiben.

A Visa Cash App RB február 8-án Las Vegasban tartja majd az autó bemutatóját, ahol a világ először láthatja majd az új festést, a csapatszíneket és a felszereléseket.

Forget everything you know about AlphaTauri



The team announce a new name for the 2024 season #F1https://t.co/bKx1ZxEa4a