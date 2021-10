Motorcsere mellett döntött a Mercedes, így a regnáló világbajnok Lewis Hamiltonnak rajtbüntetéssel kell számolnia a Török Nagydíjon.



Már korábban is az a szóbeszéd járta, hogy Lewis Hamilton autójában az Isztambuli futam előtt motort fognak cserélni, az első szabadedzés előtt pedig biztossá vált, hogy valóban meglépi ezt a Mercedes. Mivel a versenyző autójában ez idén már a 4. motor lesz, ezért rajtbüntetéssel kell számolnia, ám mégsem kell a mezőny végéről elrajtolnia.



A brit járművében nem lesz teljes erőforrás csere csak egy új V6-os motort kap, így mindössze 10 hellyel sorolják majd hátrébb.

Time to ride. Kicking off FP1 from Istanbul. pic.twitter.com/sc6zX9G9Fb