Max Verstappen kiverte a biztosítékot szurkolóinál azzal, hogy nem segített csapattársának, Sergio Péreznek.



Max Verstappen számára rosszul indult a Brazil Nagydíj, mivel a verseny elején összeakadt Lewis Hamiltonnal, a versenybírók ráadásul őt látták hibásnak az esetben, így büntetést kapott. A holland világbajnok egy újabb biztonsági autós szakasznak köszönhetően azonban fel tudott zárkózni és a hatodik helyen végzett.



A futam végéhez közeledve a holland a hatodik pozícióban haladt, míg társa, Sergio Pérez a hetedik helyen állt. A már biztosan világbajnok Verstappen, komoly segítséget nyújthatott volna az összetett verseny második helyéért küzdő mexikóinak azzal, ha elengedi, ám ezt nem tette meg, és a csapat erre vonatkozó utasításait sem hajtotta végre.



A csapatrádióban Gianpiero Lambiase azt mondta: Max, kérlek engedd el Checót!



A kérés elhangzása után hosszú csend következett.

Verstappen végül csapattársa előtt ért célba, mire Lambiase megkérdezte tőle, hogy mit történt. A holland ekkor dühösen ordítozva válaszolt.



„Már mondtam, srácok ne kérdezzétek ezt még egyszer, oké? Tisztában vagytok ezzel? Megmondtam az indokaimat, és kitartok mellettük.”





"Max, let Checo through please...Max what happened?"



Max: "I gave my reasons, and I stand by it" pic.twitter.com/OWGasb6scy — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 13, 2022



Pérez válasza se váratott magára sokáig. A mexikói csalódottan jelentette ki: ez megmutatja, ki is ő valójában.



Vertsappen viselkedésén még hűséges rajongói is meglepődtek, akik a közösségi médiában fejtették ki nemtetszésüket.



„Hatalmas Max-rajongó vagyok, de ez borzalmas mindazok után, amit Checo tett azért, hogy segítsen neki. Checo soha többé nem segíthet neki. Tiszteletlen a csapattal és a társával szemben” – írta egyikük.



„Undorító viselkedés egy bajnoktól… önző” – jelentette ki egy másik drukker.



„A Red Bullnak most komoly problémái vannak Maxszal. Nyilvánosan kijelentette, hogy nagyobbnak hiszi magát, mint a csapat, és ezzel most valahogy meg kell küzdeniük” – fejtette ki gondolatát egy haramadik hozzászóló.



Verstappen ezt követően azt mondta, hogy szükség esetén segít Checónak Abu Dhabiban, de lehet, hogy ez már késő lesz ahhoz, hogy helyrehozza a dolgokat.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor