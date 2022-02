Megszületett a megállapodás a Forma-1-es világbajnokság és a Bahreini Nagydíj szervezői között, melynek értelmében 2036-ig meghosszabbították a futam szerződését.

A közel-keleti versenyhétvégét 2004 óta rendezik meg, az egyetlen kivétel 2011 volt, amikor az országban uralkodó bizonytalan politikai helyzet miatt törölték a viadalt.

