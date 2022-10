Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke felszólította a FIA-t, hogy alaposan vizsgálják ki, hogy mi történt Sainz balesetét követően.

Az eset komolyságát a FIA sem kívánja elbagatelizálni, ugyanis „átfogó vizsgálatot” indítottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan engedhették fel a mentőautót úgy, hogy a pályán még köröztek a pilóták.

Az esetből kishíján baleset történt, ugyanis Gasly a rossz látási viszonyok miatt csak a szerencsének köszönheti, hogy nem ütközött a teherautóval. A francia Jules Bianchi esetéhez hasonlította a történteket.

Pierre Gasly isn’t angry because of the crash or the advertising board. He’s angry because he could’ve SERIOUSLY INJURED HIMSELF. Why aren’t commentators talking about this foolishness from race control??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg

Christian Horner is időt szakított arra, hogy a világbajnoki cím mámorán túl felhívja a figyelmet az eset komolyságára.

„Évekkel ezelőtt elvesztettük Jules Bianchit, ennek pedig nem szabad újra megtörténnie.”



„Teljeskörű kivizsgálásra van szükség, hogy miért tartózkodott az az autó az aszfalton. Ilyen látási viszonyok között ez rendkívül veszélyes.”

Christian Horner: It's totally unacceptable. We lost Jules Bianchi here.. what was it five or six years ago? That should never ever happen. There needs to be a full investigation as to why a recovery vehicle was on circuit. Checo reported it to us.