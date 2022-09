A Forma E-ben versenyző Sam Bird szerint Max Verstappen sokkal kíméletlenebb csapattársaival szemben, mint Lewis Hamilton.



Verstappen jó úton halad afelé, hogy megnyerje második világbajnoki címét és öt egymást követő szezonban bizonyuljon jobbnak aktuális csapattársánál. Ez a széria a mostani pilóták közül rajta kívül korábban Lewis Hamiltonnak is összejött, ám a hírek szerint neki jóval dominánsabb autója volt, mint csapattársának. A regnáló világbajnok ebben a szezonban is jóval több pontot gyűjtött, mint csapattársa, legutóbb pedig úgy aratott győzelmet, hogy a 14. helyről rajtolt, és így is 18 másodpercet mért a másik Red Bullal versenyző, Sergio Perezre. Sam Bird szerint ez a fajta teljesítmény az, ami megkülönbözteti Verstappent a többiektől, még Hamiltontól is.



„Max képességei figyelemre méltóak, mert Sergio Perez nagyon erős pilóta” – mondta a legutóbbi BBC Checkered Flag podcastjében.



„De Max Verstappen nem csak egy kicsivel gyorsabb nála, hanem körönként egy másodpercet ad neki. Nagyjából akkor, amikor kell és akkor, amikor akar. Ez a körönként egy másodperc elképesztően sok köridő. Ha egy körrel lemaradok egy csapattársamtól, arra gondolok, mi a franc történik?"



„Olyan módon képes elpusztítani és elküldeni az embereket, amilyet még nem is láttam."



„Úgy értem, Lewis hosszú ideig uralta a Forma-1-et, de nem tette teljesen tönkre a csapattársakat így. Valtteri közelebb állt Lewishoz, mint bárki más Maxhoz az utóbbi időben” – tette hozzá.

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor