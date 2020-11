Ahogy arról korábban beszámoltunk, Romain Grosjean hatalmas balesetet szenvedett a Bahreini Nagydíjon, amit csodával határos módon megúszott, mindössze néhány égési sérüléssel. A felcsapó lángokat látva rengeteg ember kapott sokkot. A pilóták, a technikai személyzet és a nézők is lélegzet-visszafojtva nézték az eseményeket, de a legnehezebb dolga alighanem Grosjean feleségének volt. A háromgyermekes családanya most szívszaggató posztban írta le, mit érzett a baleset láttán. Megrendítő sorok következnek.



"Nyilvánvaló, hogy egész éjszaka nem aludtam. Hogy őszinte legyek, azt sem tudom, mit írjak nektek. Csak tudom, hogy ezt kell tennem. Ez mindig segített nekem.



Egyébként… Nem fogok hazudni nektek: ma reggel nem jönnek túl könnyen a számra a szavak.

Akik, tudják milyen beszédes vagyok, ezen most jót fognak nevetni, hiszen mindig részletesen és sokat szoktam írni.



Azt sem igazán tudom, milyen fényképet tegyek ehhez a poszthoz. Milyen képet kell megőriznem a tegnapi napról? A lángokét? A megmentőiét, akik a karjánál fogva kisegítik? Az autója roncsait?



Ezt a kissé butácska fotót választottam, amin mind a ketten a GP2-es bajnoki pólót viseljük. Néha még most is ebben alszom. Legszívesebben a „szuperhős” szót használtam volna a bajnok helyett, de ha kell rendelünk egy olyan pólót is. A gyerekeknek ugyanis így magyaráztuk a megmagyarázhatatlant.



Twitteren már megemlítettem a hasznos és sürgős szavakat. És a „szeretet pajzsát” is, ami megóvta őt. Ma már más módot és más mondatokat kell keressek az érzéseink kifejezésére, de együtt ki fogjuk találni.

Kitaláljuk, hogyan háláljuk meg az orvosi autóban ülők számára.



Hogy mondjunk hálát, Jean Todtnak, aki töretlen emberiségéről tett tanúbizonyságot.



Miként nyilvánítsunk köszönetet mindnyájatoknak, akik megmutattátok támogatásotokat, szereteteteket és vonzalmatokat, melyek oly értékesek számunkra.

Könöszjük Jules Bianchi családjának, édesapjának, Phillipe-nek, akik folyamatosan eszembe jtunak. Magának Jules-nek. Köszönet Kevin Magnussennek a szavaiért, a Canal+ csapatának a tapintatosságukért. Elnézést, ha kifelejtettem valakit.



Köszönjük a gyermekeinknek, akik „kimenekítették” őt a lángokból. Köszönet a bátorságért, a könyörtelen erőért, a szeretetért, a fizikai edzettségért, amely valószínűleg őt is életben tartotta tegnap (Kim, Dan, szeretlek titeket srácok).

Ehhez nem egyetlen csoda kellett tegnap, hanem több.

Csókollak titeket."

Borítókép: Drew Gibson/Getty Images