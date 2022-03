Sajtóértesülés szerint távoznia kell a Forma-1-ben szereplő Haas istállótól az orosz Nyikita Mazepinnek.

A Sky televízió csütörtökön számolt be arról, hogy a 23 éves versenyző nem maradhat az egyesült államokbeli tulajdonban álló csapatnál.

A hírt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, de a Sky azt is hozzátette, hogy információi szerint Mazepin helyére az amerikai-brazil Pietro Fittipaldi, a kétszeres Forma-1-es világbajnok Emerson Fittipaldi unokája érkezik a Haashoz, már a jövő csütörtöktől szombatig sorra kerülő bahreini teszten is.



Mazepin csapattársa a Haasnál Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia.

A Haas főszponzora az Uralkali orosz műtrágyagyártó és -forgalmazó cég, ám miután Oroszország múlt csütörtökön háborút indított Ukrajna ellen, az amerikai istálló átfestette versenyautóit, amelyről lekerültek a támogató logója, valamint az orosz nemzeti színek. A döntést követően Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke jelezte, azt még nem tudják, mi lesz Mazepin sorsa. Az orosz versenyző édesapja Dmitrij Mazepin, az Uralkali többségi tulajdonosa.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa kedden rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy Mazepin tovább versenyezhet a Forma-1-ben, azonban "minden további intézkedésig" csak semlegesként, a FIA zászlaja alatt, nem pedig az orosz nemzeti színeket képviselve.

A Forma-1-es világbajnoki idény március 20-án rajtol Bahreinben.

Borítókép: Facebook.com/ ESPN F1