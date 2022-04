A vb címvédő holland Max Verstappent nem lepte meg, hogy lekörözte a hétszeres világbajnok brit pilótát, Lewis Hamiltont Imolában, mert a Mercedes nagyon lassú az idei szezonban.

Az előző szezonban Hamilton még nagy csatában volt Verstappennel a vb címért, idén pedig már a kék zászló miatt integettek neki, ami azt jelenti, hogy lekörözött versenyző.

Az Emilia Romagna Nagydíjon, az időmérő edzést, a sprintfutamot, és a futamot is a holland pilóta nyerte meg, ráaádsul övé volt a leggyorsabb kör a futamon. Hamiltonnak így ez a hétvége teljes csőd volt.

A hétszeres világbajnok a 14. helyen végzett, ráadásul nagyon messze volt Verstappen tempójától.

Arra a kérdésre, hogy ez milyen érzés számára annyit válaszolt, ugyanolyan, mint bárki mást lekörözni.

„Ezen azt értem, hogy az idei évben nagyon lassúak, nem meglepő, hogy utolértem, és leköröztem."

"Probably the worst that it's felt, I mean but it's similar to other races." #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/no8XSP7jhl