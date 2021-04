A nemzetközi sajtó elsősorban a győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzőjének teljesítményéről, valamint a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton felzárkózásáról írt a vasárnapi Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Max Verstappen nyerte az Emilia Romagna Nagydíjat egy viharos napon Imolában. A holland versenyző a harmadik helyről rajtolt, és egy ragyogó starttal már az első körben megelőzte Lewis Hamiltont, aki végül második lett."



The Sun:

"Lewis Hamilton egy hiba után hihetetlen felzárkózást mutatott be, és második lett a fölényesen diadalmaskodó Max Verstappen mögött. Hamilton két körrel a leintés előtt előzte meg Lando Norrist, de Verstappen győzelmét már nem tudta veszélyeztetni."



The Guardian:

"Hamiltonnak és Verstappennek két futam után egy-egy győzelme és egy-egy második helye van, a címvédő az Imolában megfutott leggyorsabb köréért kapott plusz egy pontnak köszönhetően vezet az összetettben. Ezzel kapcsolatban Hamilton elismerte, hogy a vasárnapi hibája jelentősen csökkentette esélyeit a nyolcadik világbajnoki címének megnyerésére."

Olaszország:



La Gazzetta dello Sport:

"Izgalmas volt az Emilia Romagna Nagydíj, amely a Red Bull holland versenyzőjének fölényes győzelmét hozta, miközben a világbajnoki címvédő meglátogatta a kavicságyat, és azt követően kellett felzárkóznia a második helyre."



Corriere dello Sport:

"Leclerc negyedik Imolában, a Ferrari újra versenyképes. A monacói pilóta nagyon pozitívnak értékelte a vasárnapi napot."



Tuttosport:

"Verstappen nyerte az imolai nagydíjat. A holland versenyzőnek ez az első idei győzelme. A Ferrari éppen lemaradt a dobogóról."

Spanyolország:



Marca:

"Verstappen legyőzte Hamiltont, de az összetettben nem tudta átvenni a vezetést, miután a brit címvédő egy kisebb baleset után hihetetlen felzárkózást bemutatva a kilencedik helyről a másodikra jött fel."



As:

"Verstappen kiütéssel győzte le a világbajnokot egy emlékezetes versenyen. Nagy diadal +Mad Max+ számára, megelőzve Hamiltont és Norrist."

Franciaország:



L'Équipe:

"Max Verstappen szavait a tettek követték. A holland kijelentette, hogy harcba száll Hamiltonnal a világbajnoki címért, és vasárnap Imolában az idei első győzelmét aratta. Nem is akármilyet, Verstappen ugyanis a rajttól a célig előre felépített versenyzéssel diadalmaskodott."

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Max Verstappen végleg bejelentkezett a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton trónjáért. A holland versenyző fölényes győzelmet aratott a kaotikus Emilia Romagna Nagydíjon vasárnap."



Svájc:



Blick:

"Hamilton világbajnokhoz méltóan verekedte át magát a mezőnyön, és végül Lando Norris előtt másodikként ért célba, az összetettben pedig a leggyorsabb kör megfutásának köszönhetően tartotta meg a vezetést. Egy valakivel azonban nem bírt: Verstappen a rajtnál megtréfálta a pole pozícióból induló címvédőt, és ezzel megalapozta a sikerét. +Mad Max+ pályafutása 11. Forma-1-es futamgyőzelmét aratta."

