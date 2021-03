Max Verstappen alaposan meglepte David Coulthardot a Bahreini Nagydíj időmérő edzését követően.



Az 50. születésnapját ünneplő, egykori versenyző a szokásos interjúit készítette, ám arra biztosan nem számított, ami a pole pozícióstól várt rá. Verstappen kezében egy csokitortával lépett a szponzorfal elé, majd kedvesen megmutatta Coulthardnak az azon szereplő feliratot. Amikor a skót közelebbről is megnézte volna az üzenetet, Max váratlant húzott és az ünnepelt arcába borította a süteményt.



Fotó: Lars Baron/Getty Images

Coulthard először meglepődött a történteken, majd levette a maszkját és egy jóízűt harapott a finomságból. A vicces jelenet ekkor azonban még nem ért véget, mivel a szülinapos is úgy döntött ideje megtréfálnia a hollandot. Fogta a torta maradékát és a holland után eredt, aki rohamléptekkel próbált elmenekülni a helyszínről.

Max Verstappen with the birthday cake for David Coulthard pic.twitter.com/IQGdt3zyXI