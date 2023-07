A címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az újonnan bevezetett szombat délelőtti sprintkvalifikációt a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, így a délutáni rövid távú futamon ő rajtolhat majd az élről.

A kétszeres világbajnok pilóta pénteken az időmérő edzésen is a leggyorsabb volt, így a vasárnapi nagydíjon is övé lesz a pole pozíció. A pontversenyben jelenleg is élen álló Verstappen mögött a szombati sprintkvalifikáción Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője zárt másodikként, a harmadik pedig a brit Lando Norris lett a McLarennel.

A sprintfutamot 16.30-tól rendezik, annak a győztese 8, a második 7, a harmadik 6, a negyedik 5, az ötödik 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik pedig 1 világbajnoki pontot szerez. A 71 körös Osztrák Nagydíjra vasárnap 15 órától kerül sor.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365