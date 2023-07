Megalázóan egyoldalú első félidőt produkált a Forma-1 2023-as szezonja, ahol ha a második erő nem is mindig egyértelmű, az igen, hogy Max Verstappen és a Red Bull halálos párost alkotnak, mintha csak a tökéletes autó és versenyző egymásra találtak volna.

Lehetne persze a világbajnoki címért folytatott harc kiélezett, de Sergio Perez hosszú hétvégéken át tartó szerencsétlenkedése nyomán a hollandnak mostanra 125 pontos előnye van, így kis túlzással extra szabadságot is kivehetne, hiszen ha a következő négy futamot kihagyná és a mexikói ezeket mind megnyerné, akkor is maradna 25 pont előnye.

Signing off for summer with a pic.twitter.com/yi0FCkWy21

A holland azonban továbbra is éhes a sikerre és dominanciája közepette is még jobbá akar válni, amiről a Belga Nagydíj megnyerése után nyilatkozott.

„Ez nem annyira önmagam megismeréséről szól. Mindig többet akarok. Minden egyes szituációban azt próbálom keresni, miként csinálhattam volna jobban.”

„Onnan ismerem ezt a mentalitást, hogy így nőttem fel, mindig többet akartam, és napjainkban figyelek a részletekre még akkor is, ha az emberek azt mondják csodálatos és lenyűgöző, amit csinálok. Mindig vannak dolgok, amiket jobban lehet csinálni. Voltam a másik oldalon, amikor vadásznál a győzelmekre, de mindig kevésnek bizonyulsz, mert nem elég jó a csomagod, vagy ilyesmi.”

A harmadik világbajnoki címe felé töretlenül haladó pilóta rámutatott, számára a győzelmek jelentik a motivációt.

„Nyilvánvalóan élvezem a pillanatot, de ezzel párhuzamosan tudom, hogy egy ponton vége szakad neki, szóval élveznünk kell, továbbra is tanulni, fejlődni és én igyekszek majd átmenteni a formám a következő versenyre is.

”Ez élteti a bennem élő tüzet. Ha a teljesítményünk hanyatlani kezd, és már nem lesz esélyem győzni, a tűz is elkezd kialudni. Attól függ, mit csinálunk az előttünk álló években, de idén ez nagyszerűnek látszik. A következő megint egy teljesen másik évad lehet.”

Bahrain Belgium It's been a history-making start to 2023



Let's make more history after the summer break pic.twitter.com/ZXyj9mbxqa