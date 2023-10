Az F1-Insider a hét elején fedte fel, hogy Verstappen extra védelmet kap Mexikóban, miután napvilágot látott "néhány fenyegetés Verstappen ellen a közösségi médiában".

Ezt pedig Helmut Marko a Red Bull motorsport tanácsadója is megerősítette a szaklapnak nyilatkozva hogy: "Felelősséggel tartozunk érte. Éppen ezért szeretnénk biztosra menni."

Verstappen szerint azonban a mexikói testőröknek semmi köze ahhoz, hogy ne érezné magát biztonságban, hanem csak arról van szó, hogy segítenek neki eligazodni a mexikói pálya "nagyon-nagyon forgalmas" paddockjában.

"Itt természetesen egy kicsit nagyobb biztonságban vagyok. De mindig van néhány ország a világon, ahol nagyon nagy a forgalom, itt a paddockban is. Tavaly például nagyon-nagyon nagy volt a forgalom, amikor a vendéglátóhelyedről a garázsba kellett eljutnod. És ezek az intézkedések csak segítenek abban is, hogy egy kicsit gördülékenyebben menjenek a dolgok a pályán, illetve azon kívül, mint például a szállodából való utazás, meg hasonlók.” – mondta a holland versenyző.

Így Verstappennek két testőre is lesz a versenyhétvége során, ami nem szokványos nála, bár nem is ismeretlen jelenség, hiszen Lewis Hamiltont is szokta kísérni néha a biztonsági szolgálat.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365