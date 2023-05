Néhány héttel ezelőtt hivatalosan is bejelentették, amiről már addig is susmorogtak a bokszutcában: Franz Tost távozik az AlphaTauri éléről, helyére pedig a Ferraritól Laurent Mekies érkezik jövőre.

A sorozat jelenlegi címvédője, Max Verstappen is Tost szárnyai alatt kezdte pályafutását a száguldó cirkuszban mindössze 17 évesen.

„Több, mint egy évig dolgoztam vele” – mesélte a Motorssport-Total-nak.

„A karriered kezdetén fontos, hogy legyen melletted egy olyan ember, mint Franz. Sokat segített nekem a kezdetekben, támogatott a tanácsaival a tapasztalataira építve. Nagyon jól ki tud jönni a fiatal pilótákkal.”

A holland úgy véli, előbbiek a megérkezésüket követően nagyon gyorsan akarják a sikert a Forma-1-ben.

„Amikor a fiatal versenyzők bemutatkoznak, rögtön akarják a csodás pillanatokat. Jó néha ezeket az elvárásokat kicsit megnyugtatni. A beszélgetések vele rengeteget segítettek nekem” – mesélte a távozó csapatfőnökről.

„Rengeteg tehetséget fedezett fel és közreműködött az első csapat fejlesztésében is, mert egy fantasztikus karakter. Szomorú látni, hogy itt hagy minket, de ennyi év után a királykategóriában egyszerűen több időt kell töltened a családoddal.”

A 67 éves Tost 2005 óta áll már a Red Bull alkalmazásában, és például Sebastian Vettel, vagy Carlos Sainz is az ő keze alatt mutatkozhatott be, de a jelenleg Alpine csapatánál versenyző Pierre Gasly is tőle kapta meg az esélyt a bemutatkozásra a kétszeres világbajnok Max Verstappen mellett.

