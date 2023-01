Felipe Massa nem felejtette el Fernando Alonsót. Pedig sok év telt el azóta, hogy csapattársként együtt dolgoztak. Négy szezonon keresztül mindketten a Ferrarit erősítették (2010-től 2013-ig). Ebben az időszakban a spanyol egyértelműen legyőzte a brazilt.

Alonso 11 nagydíjat nyert és 42-szer állt dobogóra, Massa ezzel szemben egyetlen futamot sem nyert, és mindössze nyolcszor állt dobogón. Ezek alapján a részeredmények alapján könnyű belátni, hogy mi lett a végeredmény ezekben az években: Fernando minden év végén legyőzte Massát. Az oviedói születésű versenyző háromszor lett második a Ferrarival (2010, 2012 és 2013), míg Massa legfeljebb néhány hatodik helyet ért el (2010-ben és 2011-ben).

„Fernando volt a legnehezebb csapattársam. Először is azt kell mondanom, hogy hihetetlenül jó volt. Ez tagadhatatlan. De az igazság az, hogy elég nehéz volt vele dolgozni. Valójában a csapat kettévált. És végül ez a megosztottság nem segített a Ferrarinak a kívánt eredmények elérésében. Nem éreztem magamban annyi erőt akkoriban, hogy annyit dolgozzak, hogy a csapat rám figyeljen. Ez elég nehéz volt számomra. De mindegy is, ez is egy tanulság volt számomra" - mondta Massa a 'swiatwyscigow.pl'-nek adott interjúban.

Ezt az elképzelést, hogy Alonso mindig kettészakította a csapatot, Massa többször is hangsúlyozta már. Ez a bonyolult kapcsolat egy olyan versenyzőt jellemzett, aki 2008-ban egy pontra volt attól, hogy F1-es világbajnok legyen (az akkor a McLarennél versenyző Lewis Hamilton verte meg: 98 vs. 97).

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images