Míg a Haas F1 Team szerint a túl sok baleset és a túl kevés pont volt az oka Mick Schumacher kirúgásának, addig Martin Brundle úgy véli, hogy a csapatnak "elege volt Mick környezetéből is".

Schumacher vállán az egész szezon során egyre nagyobb volt a nyomás, a német ugyanis a pont nélküli első szezon után nehezen tudott felpörögni. Míg új csapattársa, Kevin Magnussen az első néhány futamon már kiemelkedően teljesített, addig ő csak Silverstone-ban, a szezon 10. futamán tudott pontot szerezni, majd Ausztriában újabb pontokat gyűjtött. De ott aztán vége lett. Minden egyes futammal, amikor az első tízen kívül végzett Mick, egyre több kritika érte, ahogyan Günther Steiner is inkább elkezdte elengedni a kezét, amit a csapatfőnök nem tartott titokban.

Ez azonban kivívta Schumacher nagybátyjának haragját, Ralf a Sky Deutschland és más német kiadványok platformját használta fel arra, hogy visszavágjon Steinernek, amiért nem támogatja a pilótáját. Brundle felvetette, hogy ez szerepet játszhatott abban, hogy a csapat úgy döntött, megválnak a némettől.

„Azt hiszem, a csapatnak elege lett Mick környezrtéből s az ezzel járó nyomásból. A Ferrari is ejtette őt, szóval nehéz időket él át. Mick kapni fog még esélyt. Szerintem megérdemel egy helyet a rajtrácson. A Haas most inkább a tapasztalat és az önbizalom mellett döntött, mert a fiatalok eddig nem váltak be nekik” - elmélkedett Brundle a Sky Sportsnak.

Schumachert összefüggésbe hozták egy tartalékversenyzői szereppel a Mercedesnél, Toto Wolff pedig biztosított mindenkit, hogy a Schumacher család "a Mercedeshez tartozik". Az egyik akadály elhárult Schumacher útjából a tartalékversenyzői szerep felé, mivel Daniel Ricciardo várhatóan a Red Bullhoz szerződik. Néhány szakértő szerint, Max Verstappen és Sergio Pérez közötti feszültséget elnézve ez lehet a leggyorsabb út Ricciardo számára, hogy visszatérjen a rajtrácsra.

Bár Mick Schumacher elmondta, hogy szeretne egy kis időt szánni arra, hogy felmérje a következő szezonra vonatkozó lehetőségeit, minden bizonnyal a legjobb választás számára a Mercedes lesz. Wolff elmondta, hogy még nem ült le tárgyalni a 23 éves versenyzővel, de tudnak neki segíteni abban, hogy a jövőben visszatérjen a Forma-1-be. Elvégre ezt idén Nyck de Vriesszel is megtették.



Borítókép: Peter Fox/Getty Images