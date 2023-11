A mexikóvárosi versenyhétvégére több mint 400 ezer ember volt kíváncsi a hétvége során, melyből a legtöbben természetesen Pérez sikeréért szorítottak.

Pérez kiesését követően így válaszolt Ian Parkes, a Speedcafe újságírójának azon kérdésére, miszerint pályafutása legszomorúbb napja volt-e a vasárnapi: „Bizonyára ott van köztük a mai nap. Volt néhány nagyon szomorú pillanat a karrieremben, de minden bizonnyal ez a legszomorúbb versenynapom a végkifejlet miatt. A nap végén ez csak versenyzés, nagyon szomorúan megyek haza, de közben büszke vagyok a csapatra és magamra, mert mindent beleadtunk. Tudtam, hogy ma nem elégszem meg a dobogóval. Többet akartam, láttam a lehetőséget, és megpróbáltam. Kockázatot vállaltam, aminek megfizettem az árát.”

Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a Sky Italia kérdésére megerősítette, hogy Sergio Pérez 2024-ben is a csapat versenyzője lesz: „Hányszor kell ezt még elmondanom? Checónak szerződése van a 2024-es szezonra, amit ki fog tölteni. A verseny első köréig nagyszerű hétvégéje volt, az ütközés nélkül pedig dobogón zárt volna – ebben biztos vagyok.”

Marko a mexikói rajongókról is ejtett néhány szót, akik szerinte varázslatos hangulatot teremtettek a hétvége során: „Nagyszerűek voltak! Egy hihetetlenül sportszerető közönség, nem gyakran tapasztal az ember ilyen atmoszférát.”

A versenyt követően Christian Horner csapatfőnök is a védelmébe vette Pérezt: „Checo nagyon érzelmes ember, elmondtam neki, hogy nem lenne autóversenyző, ha nem próbál meg az élre állni saját közönsége előtt. Ez egy kemény pillanat volt.”

„Minden bizonnyal dobogón végzett volna, szóval nagy veszteség ez számára. Három verseny áll még Checo rendelkezésére, hogy bebiztosítsa második helyét a bajnokságban, jelenleg 20 pont előnye van Hamiltonnal szemben. Voltak problémái és a szerencse sem állt mellé, de hiszünk benne, hogy meg tudja szerezni a második helyet.”

Természetesen Hornert is megkérdezték Pérez jövőjéről. A Red Bull csapatfőnöke elmondta, nem adtak ultimátumot versenyzőjüknek a második hely megszerzése kapcsán: „Ez nem ilyem egyszerű dolog, például a körülményeket is figyelembe kell venni. Checónak szerződése van velünk a következő szezonra, a célunk pedig, hogy ott legyen az autóban jövőre is. Minden támogatást megadunk neki ahhoz, hogy bebiztosítsa a második helyet, de nincs olyan feltétel, hogy elveszíti az ülését, amennyiben ez nem sikerül neki.”

A Mexikói Nagydíjat követően egyébként több bejegyzés is született az X-en, mely szerint komoly változások történhetnek még a versenyzői piacon – annak ellenére, hogy hivatalosan már csak egy hely kiadó a rajtrácson 2024-re, miután a Williams még nem erősítette meg Alexander Albon jövő évi csapattársának kilétét.

