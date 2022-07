A PlanetF1 értesülései szerint Webber elérkezettnek látja az időt arra, hogy fiatal védence, Oscar Piastri üljön be a narancssárga autóba.

Piastri 2020 márciusában lett a legenda által vezetett JAM Sport Management ügyfele, tehát jelenleg tulajdonképpen Webber a fiatal játékos menedzsere. Ebben az időpontban debütált a 20 éves pilóta az F3-ban, azóta pedig mind ott, mind pedig az F2-ben bajnoki címet szerzett, így értéke és elismertsége jelentősen emelkedett.

Az ausztrál fiatal jelenleg az Alpine tesztpilótája, így többször is protezsálták Fernando Alonso székébe, tovább Nicholas Latifi helyére is esélyesnek tartották a Williamsnél.

