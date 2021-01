Sajtóértesülések szerint Ausztrália helyett Bahreinben kezdődik majd márciusban a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság 2021-es idénye.

A nemzetközi szaklapok közül több is arról írt hétfőn, hogy a melbourne-i futam szervezői már egyeztetnek arról, hogy egy későbbi időpontban pótolják az Ausztrál Nagydíjat, mivel az országban szigorú intézkedéseket, többek között 14 napos kötelező karantént vezettek be a beutazóknak a koronavírus-járvány miatt. A pandémia és az azzal összefüggő előírások miatt az Australian Open tenisz Grand Slam-tornát is elhalasztották már, erre a hagyományos január végi időpont helyett február 8-tól kerül sor.

A Forma-1 irányítói a rekordhosszúságú, 23 futamos versenynaptár első viadalát március 21-re tervezték Melbourne-be, míg a bahreini GP-t egy héttel későbbre, március 28-ra írták ki. A belépőjegyeket még nem kezdték el árulni Ausztráliában, a hétfői sajtóértesüléseket pedig egyelőre hivatalosan sem a melbourne-i szervezők, sem az F1 vezetése nem kommentálta. A tavalyi idénynyitó versenyhétvégét nem tudták megrendezni Melbourne-ben a koronavírus-járvány miatt, és később sem került rá sor, a szezon pedig csak júliusban, Ausztriában kezdődhetett el, végül 22 helyett csupán 17 futamos volt. Bahreinben tavaly két versenyt is rendeztek, november végén Bahreini Nagydíj, december elején Szahíri Nagydíj néven.



Fotó: Mark Thompson/Getty Images

A helyzetet bonyolítja, hogy a 10 Forma-1-es csapat közül hétnek az Egyesült Királyságban van a központja, ahol a vírus egy új mutációja bukkant fel, és a pozitív esetek száma is megnőtt az utóbbi hetekben. Nagy-Britanniából ezért jelenleg nem lehet elutazni a világ számos országába.

Tavaly három versenyző, Sergio Pérez, Lance Stroll (mindkettő Racing Point), valamint az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) kapta el a vírust, és kellett karanténba vonulnia. Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj után arról számolt be, hogy 2020-ban a 17 futam alatt mintegy 80 ezer tesztet végeztek el a sportágban dolgozókon, az eredmény pedig kevesebb mint 100 esetben lett pozitív, ez 0,11 százalékot jelent. A Magyar Nagydíjra tavaly július 19-én, zárt kapuk mögött került sor a Hungaroringen, az idei naptárban pedig augusztus 1-jei dátummal szerepel a mogyoródi versenyhétvége.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images