Már csak néhány nap és kezdetét veszi a 2023-as Forma-1-es világbajnokság.

A Száguldó Cirkusz résztvevői már az utolsó simításokat végzik, mivel március 3-án a Bahreini Nagydíj szabadedzésével megkezdődik a 2023-as szezon.



Az évadot megelőző tesztek alapján úgy tűnik a Ferrarinak és a Mercedesnek ezúttal is nehéz dolga lesz, ha fel akarja venni a kesztyűt a Red Bullal. A többi csapat közül az Aston Martin és az Alpine is jó tapasztalatokról számolt be, ugyanakkor nem örülhettek a McLaren tagjai, akik folyamatosan megbízhatósági problémákkal küzdöttek.



A Bahreini Nagydíj ugyanakkor nemcsak az élcsapatok versenye miatt lehet érdekes, hanem a számos most debütáló pilóta miatt is. A McLaren színeiben Oscar Pistari, A Williams csapatának képviseletében Logan Sargeant, míg az Alpha Tauri tagjaként Nyck de Vries mutatkozik be. Hivatalosan ez az a három pilóta az, akiket most láthatunk először, ugyanakkor még akár az is előfordulhat, hogy Felipe Drugovichnak is drukkolhatunk. Ez akkor valósulhat meg, ha a nemrég kerékpárbalesetet szenvedett Lance Stroll nem épül fel időben.



Az újoncokon kívül érdekes lehet, Nico Hülkenberg visszatérése is, aki a Haas színeiben gördül majd ki a versenypályára.



A Bahreini Nagydíj programja:

2023. március 3. péntek

12.30: 1. szabadedzés

16.00: 2. szabadedzés



2023. március 4. szombat

12.30: 3. szabadedzés

16.00: időmérő edzés



2023. március 5. vasárnap

16.00: futam



Várható időjárás a nagydíj helyszínén:

Az előrejelzések alapján a versenyhétvégén meleg, napos esőmentes idő várható. A futam napjára 26 Celsius-fokos maximumot jósolnak.



A Bahreinben eddig legtöbb elsőséget begyűjtő pilóták névsora:

Lewis Hamilton: 5 győzelem (2014, 2015, 2019, 2020, 2021)

Sebastian Vettel: 4 győzelem (2012, 2013, 2017, 2018)

Fernando Alonso: 3 győzelem (2005, 2015, 2010)

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images